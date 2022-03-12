За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, дехто з цих людей вже офіційно подав документи для отримання статусі біженця.

Важливо З Лавровим питання Криму і Донбасу не обговорював, це наша земля, – Кулеба

Він повідомив, що це явище потребує додаткової уваги з боку української влади. Тому МЗС вже розпочав створення спеціального інформаційного ресурсу для таких людей.

Ми розпочали роботу з надання максимальної підтримки громадянам України, які вимушено через війну виїхали за кордон,

– сказав Кулеба.

Ще під час пандемії ковіду було створено корисний та популярний ресурс tripadvisor.mfa.gov.ua, де розміщувалась інформація про правила в’їзду та перебування на територіях різних країн під час пандемії.

Скоро ми відкриємо новий функціонал цього сервісу, і кожен з тих, хто потребує допомоги, зможе дізнатись про особливості свого правового статусу, можливості отримання допомоги в конкретній країні,

– зазначив Кулеба.

За його словами, цей ресурс буде зручний у користуванні і дозволить людям отримувати найважливішу інформацію перебуваючи за кордоном, та запевнив, що Україна буде піклуватись про людей, адже куди б вони не були змушені вони виїхати – вони залишаються громадянами України.

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