Из-за соглашения по "Северному потоку-2": МИД Украины направил ноты в Берлин и Брюссель
21 июля 2021 , 22:32Читати новину українською
Источник:твиттер Дмитрия Кулебы
МИД Украины уже направил ноты в Брюссель и Берлин из-за соглашения, которое США и Германия заключили по газопроводу "Северный поток-2". Кроме того, украинская сторона инициирует консультации с Еврокомиссией.
Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "Северный поток-2" "угрожает безопасности Украины и нарушает принципы диверсификации Энергетического Союза ЕС".
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В соответствии со статьей 274 Соглашения об ассоциации Украины с ЕС официально инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2",
– подчеркнул Кулеба.
Кулеба подчеркнул, что "МИД уже направил соответствующие ноты в Брюссель и Берлин".
"Северный поток-2": последние новости
- США и Германия 21 июля согласовали соглашение по газопроводу "Северный поток-2". В нем говорится, что хотя договор о транзите газа через Украину утратит силу в 2024 году, Германия будет настаивать, чтобы его продлили на 10 лет.
- Кроме того, стороны договорились, что России не позволят "использовать энергию в качестве оружия". Если страна-оккупант нарушит это правило, Германия будет инициировать против нее санкции.
- Вскоре после обнародования решения Ангела Меркель позвонила Владимиру Путину. В частности, они обсудили транзит газа через Украину после 2024 года.