Из-за соглашения по "Северному потоку-2": МИД Украины направил ноты в Берлин и Брюссель

МИД Украины уже направил ноты в Брюссель и Берлин из-за соглашения, которое США и Германия заключили по газопроводу "Северный поток-2". Кроме того, украинская сторона инициирует консультации с Еврокомиссией.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "Северный поток-2" "угрожает безопасности Украины и нарушает принципы диверсификации Энергетического Союза ЕС".

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В соответствии со статьей 274 Соглашения об ассоциации Украины с ЕС официально инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2",

– подчеркнул Кулеба.

Кулеба подчеркнул, что "МИД уже направил соответствующие ноты в Брюссель и Берлин".

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