Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на МИД Украины. Андрей Сибига отметил, что уже ряд стран пострадал из-за намерений Москвы дестабилизировать ситуацию в Европе.

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Какие решения предлагает Сибига

Украинский министр отметил, что кроме военной агрессии против Украины Россия еще и начала массовое гибридное наступление на Европу, применяя для этого ряд инструментов – от пропаганды и кибератак до диверсий и саботажа, вмешательства во внутренние дела и попыток дестабилизировать целые страны.

По его словам, среди последних примеров соответствующих действия является Грузия, Румыния и Молдова, в которых недавно были парламентские и президентские выборы. Однако, как говорит Сибига, гибридные усилия России продолжаются от Западной Европы до Балканских и Балтийских государств.

Мы призываем все европейские правительства и общества осознать, что они уже подверглись нападению, и объединить усилия для противостояния злонамеренному влиянию России. Для обороны от этого гибридного наступления и защиты Европы необходимо принять ряд неотложных шагов,

– говорится в сообщении МИД.

Прежде всего речь идет о том, чтобы полностью заблокировать российскую пропаганду, усилить усилия полиции и контрразведки, укрепить киберзащиту и сделать более строгой Шенгенскую визовую политику в отношении российских граждан.

Министр отмечает, что наше государство имеет огромный опыт противодействия разнообразным гибридным угрозам России, от кибератак до дезинформационных кампаний и диверсий, поэтому готово поделиться знаниями с европейскими партнерами, чтобы помочь "сохранить стабильное демократическое развитие".

К слову, недавно экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко предположил, что россияне могут усилить гибридные атаки. Например, в Вильнюсе упал грузовой самолет, а литовские власти рассматривают версию теракта как причину аварии. Еще в июле 2024 года были взрывы в Великобритании, Германии и Польше.