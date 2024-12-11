Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на МЗС України. Андрій Сибіга наголосив, що вже низка країн постраждала через наміри Москви дестабілізувати ситуацію у Європі.

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Які рішення пропонує Сибіга

Український міністр наголосив, що крім військової агресії проти України Росія ще й розпочала масовий гібридний наступ на Європу, застосовуючи для цього низку інструментів – від пропаганди та кібератак до диверсій і саботажу, втручання у внутрішні справи та спроб дестабілізувати цілі країни.

За його словами, серед останніх прикладів відповідних дії є Грузія, Румунія та Молдова, у яких нещодавно було парламентській та президентські вибори. Однак, як каже Сибіга, гібридні зусилля Росії тривають від Західної Європи до Балканських і Балтійських держав.

Ми закликаємо всі європейські уряди та суспільства усвідомити, що вони вже зазнали нападу, та об’єднати зусилля для протистояння зловмисному впливу Росії. Для оборони від цього гібридного наступу та захисту Європи необхідно вжити ряд нагальних кроків,

– йдеться у повідомленні МЗС.

Насамперед йдеться про те, аби повністю заблокувати російську пропаганду, посилити зусилля поліції та контррозвідки, зміцнити кіберзахист і зробити суворішою Шенгенську візову політику стосовно російських громадян.

Міністр наголошує, що наша держава має величезний досвід протидії різноманітним гібридним загрозам Росії, від кібератак до дезінформаційних кампаній і диверсій, тому готова поділитися знаннями з європейськими партнерами, щоб допомогти "зберегти стабільний демократичний розвиток".

До слова, нещодавно ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко припустив, що росіяни можуть посилити гібридні атаки. Наприклад, у Вільнюсі впав вантажний літак, а литовська влада розглядає версію теракту як причину аварії. Ще в липні 2024 року були вибухи у Великій Британії, Німеччині та Польщі.