В МИД Украины опровергли фейки оккупантов о "диверсиях на химическом заводе"

Российская пропаганда активно распространяет фейки о якобы "диверсиях украинцев на химическом производстве". В МИД говорят, это дезинформация, поскольку Украина не проводит и не будет проводить таких операций на Донбассе.

Категорическое опровержение новых измышлений пропагандистов страны-агрессора опубликовал Дмитрий Кулеба. Он подчеркнул, что Украина не проводит никаких наступательных операций на Донбассе.

К теме Российская пропаганда запуталась в фейках об обстреле детского сада

Украина не проводит никаких таких операций на Донбассе

Украинские военные ни в коем случае не привлечены ни к каким диверсиям на объектах химического производства.

Украина не проводит и не планирует никаких подобных действий на Донбассе. Мы полностью привержены исключительно дипломатическому урегулированию,

– заверил Кулеба.

Фейк распространили в одной из так называемых "республик боевиков"

Очередное обвинение в сторону украинских военных прозвучало от "создания" донецких боевиков. После того как они придумали новость об обстрелах оккупированных территорий ВСУ, они взялись за историю о "диверсии на химическом производстве в Горловке".

"Диверсанты" говорили по-польски

Мол, украинская разведгруппа попыталась проникнуть на завод "Стирол", чтобы взорвать бочки с аммиаком. В так называемой "Народной милиции ДНР" говорят, что могла произойти экокатастрофа.

Наемники, конечно, "украсили" свою историю деталями: "диверсанты" якобы были в амуниции западного производства и с закрепленными боди-камерами. С одной из них, говорят оккупанты, слили видеозапись.



​Вот такой фейк распространили оккупанты / Скриншот

Предварительные фейки пропаганды в отношении ВСУ:

С 18 февраля оккупанты активно обстреливают украинские позиции и объекты инфраструктуры.

Под огонь попали более 30 населенных пунктов.

При этом российская пропаганда утверждает, что обстрелы проводят со стороны подконтрольной Украине территории.

В Операции Объединенных сил такие "вбросы" опровергают.

Текст публикации Дмитрия Кулебы:

Мы категорически опровергаем сообщения российской пропаганды о якобы наступательных операциях Украины или любых диверсий на химическом производстве. Украина не проводит и не планирует никаких подобных действий на Донбассе. Мы полностью привержены исключительно дипломатическому урегулированию.