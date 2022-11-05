В МИД Украины отреагировали на признание Ирана по поставкам дронов России

Иран 5 ноября официально признал, что передает свои дроны России. В Министерстве иностранных дел Украины уже отреагировали на такое заявление.

О реакции МИД Украины на признание Ирана в эксклюзивном комментарии 24 каналу рассказал спикер Олег Николенко. Подробности читайте в нашем материале ниже.

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"Украина научена доверять только фактам"

Олег Николенко отметил, что наше государство научено доверять только фактам. Поэтому МИД вместе с причастными ведомствами продолжит принимать максимально жесткие меры. В частности, чтобы сделать невозможным использование Россией иранского оружия для убийств украинцев и уничтожения нашей критической инфраструктуры.

В Тегеране должны осознавать, что последствия соучастия в преступлениях агрессии РФ против Украины будут более масштабными, чем выгода от поддержки России,

– отметили в МИД.

Также в центральном органе исполнительной власти отметили, что иранский министр попутно распространил инсинуации о якобы отказе украинской стороны от встречи с иранскими экспертами под давлением западных партнеров.

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Иран признал, что поставляет российскими захватчиками дроны

5 ноября глава МИД Ирана наконец публично признал, что Тегеран передавал боевые дроны оккупантам. Впрочем, абсурдно заявили, что делали это якобы только до начала полномасштабной войны России против Украины.

Признавшись, глава МИД Ирана цинично заявил, что его страна "не видит" использование своих беспилотников на территории нашего государства. Якобы если у Киева есть какие-то документы, которые это подтверждают, то должен их предоставить. Только тогда Тегеран будет "не равнодушным к этому вопросу".

Интересно, что ранее Иран всячески опровергал поставки вооружения России. Более того, власти абсурдно призывали Украину "быть реалисткой".

Кстати, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба еще в октябре подчеркнул, что наше государство готово предоставить доказательства поставки иранских дронов в Россию. В частности, обломки беспилотников, которыми враг массированно атаковал Украину.

Кстати, 1 ноября в украинской разведке сообщили, что Иран уже в ближайшее время планирует передать России еще более 200 своих дронов-камикадзе. Беспилотники планируют переправить Каспийским морем в разобранном виде. А дальше оккупанты их сложат и уже традиционно промаркируют как "Герань".

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