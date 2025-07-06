Никто не будет диктовать правила: в МИД Украины ответили на одно из российских "требований"
- Украина отказывается идти на компромиссы, которые ограничивают ее обороноспособность, и продолжает привлекать инвестиции в оборонную промышленность.
- Георгий Тихий подчеркнул, что даже при отсутствии консенсуса среди стран-членов НАТО относительно вступления Украины, никто не будет иметь права навязывать ограничения или диктовать условия.
Украина не пойдет ни на какие компромиссы, которые будут ограничивать ее обороноспособность. В то же время отечественная оборонная промышленность продолжает привлекать инвестиции для своего развития.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление представителя Министерства иностранных дел Георгия Тихого в подкасте "Почва с Нотевским".
Читайте также Это серьезнее, чем контроль над территориями: что Россия хочет навязать Украине и Западу
Готова ли Украина пойти на компромисс
Георгий Тихий прокомментировал одно из "требований" России, которое страна-террористка регулярно озвучивает.
Никогда Украина не пойдет ни на какие ограничения своей обороноспособности. Это касается и Вооруженных сил, оборонно-промышленного комплекса и оборонной поддержки от партнеров,
– подчеркнул он.
По словам представителя МИД, даже при отсутствии консенсуса среди стран-членов НАТО относительно вступления Украины, никто не будет иметь права навязывать ограничения или диктовать условия.
Он также отметил, что сейчас Украина работает над усилением своего оборонно-промышленного комплекса.
У нас сейчас основной приоритет на всех переговорах – это привлечение инвестиций в украинский оборонно-промышленный комплекс. Это взаимовыгодно нам и партнерам. Они получают доступ к совместному производству и технологиям. Украина уже имеет технологии, которых нет ни у кого,
– подытожил Георгий Тихий.
К слову, недавно Украина и Дания заключили меморандум о стратегическом партнерстве с компанией Swift Beat. Этот документ предусматривает расширение производства дронов, в частности беспилотников-перехватчиков, и их поставки Украине по себестоимости.