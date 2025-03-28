"Начиная с Воркуты": МИД Украины предлагает временное управление ООН в России

В Министерстве иностранных дел отреагировали на предложение главы Кремля Владимира Путина передать власть в Украине под эгиду ООН. В ведомстве выступили с неожиданным контрпредложением.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление представителя Министерства иностранных дел Украины Георгия Тихого.

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В МИД ответили на заявления Путина

В Министерстве иностранных дел Украины предложили ввести временное управление ООН в России, "начиная с Воркуты".

Кажется, что местные жители очень выиграли бы от любого правительства, кроме Путина, который тратит миллиарды долларов на свою преступную войну против Украины,

– написал Георгий Тихий.

Напомним, накануне российский диктатор Владимир Путин заявил о готовности обсудить введение временного управления на территории Украины под эгидой ООН и нескольких стран. Он также цинично добавил, что России "непонятно, с кем подписывать договоренности", ведь "завтра в Украине могут прийти другие руководители", а нынешняя власть, по его словам, "контролируется националистами".

Впоследствии на заявления Путина ответил советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин. Он отметил, что российскому диктатору "стоит принять какие-то таблетки, чтобы активизировать мозговую деятельность", если он до сих пор не понимает, с кем ему нужно разговаривать, чтобы серьезно двигаться к прекращению этой войны.