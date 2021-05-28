Ненормальная практика власти, – МИД Украины передал в СНБО пакет санкций против Беларуси

По состоянию на 28 мая МИД Украины уже передали в СНБО пакет санкций против белорусского режима Александра Лукашенко. Украинская власть солидарна с позицией международных партнеров. В частности, Евросоюза.

Заместитель главы Министерства иностранных дел Украины Евгений Енин в эфире одного из украинских телеканалов рассказал, что прежде всего санкции будут касаться тех представителей белорусского режима, которые принимали участие в фальсификации президентских выборов или приобщались к репрессиям мирных граждан.

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Министерство иностранных дел подготовило соответствующий санкционный пакет, который передан к рассмотрению СНБО. Мы надеемся, что в ближайшее время этот пакет будет рассмотрен, и следствием этих решений станет указ президента,

– подчеркнул Енин.

По словам чиновника, Украина своими действиями уже показала, что "считает ненормальной ту практику белорусских властей, которую применили к пассажирскому самолету".

Речь идет о принудительной посадке самолета Ryanair в Минске 23 мая. Тогда задержали пассажиров – экс-редактора оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу.

Реакция Украины

Авиасообщение с Беларусью Украина закрыла в полночь 26 мая. Остановку авиасообщения поручил подготовить лично президент Украины Владимир Зеленский.

С 29 мая Украина запретила белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины.

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