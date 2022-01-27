МИД Украины попросило посольства "не нагнетать информационное поле"

Союзные Украине страны не должны нагнетать панику в обществе. С такой просьбой обратились в украинском МИД.

Также в министерстве поблагодарили страны, которые не стали эвакуировать свой персонал. Украина считает такие шаги явно преждевременными.

Несколько дней назад Преждевременное решение, – в МИД рассказали о 4 странах, которые эвакуируют дипломатов

Украинский МИД попросил иностранных дипломатов "не расшатывать общество"

Министерство иностранных дел Украины обратилось к посольствам стран – партнеров. В нем украинское ведомство просит не сеять панику.

Призываем иностранных партнеров воздерживаться от шагов в публичном пространстве, которые нагнетают информационное поле и расшатывают общество,

– говорится в сообщении МИД.

Вместе с тем МИД Украины поблагодарило многих стран, которые решили ничего не менять в работе своих дипмиссий, не эвакуировать сотрудников и членов их семей.

Подтверждаем позицию о преждевременности подобных шагов на этом этапе,

– заявили в ведомстве.

И добавили, что "при этом продолжают тесное взаимодействие с партнерами по оценке дальнейших рисков и угроз агрессии России".

Какие страны решили прибегнуть к эвакуации дипломатов или их семей из Украины

Пока известно о 4 государствах (США, Великобритания, Австралия и Германия), которые официально уведомили Украину о желании вывезти часть своих дипломатов и их родственников из-за угрозы российского вторжения.

(США, Великобритания, Австралия и Германия), которые официально уведомили Украину о желании вывезти часть своих дипломатов и их родственников из-за угрозы российского вторжения. Однако в целом на нашей территории расположены 129 посольств и консульских учреждений иностранных государств, а также представительств международных организаций.



Кто помогает или хочет помочь Украине оружием / Инфографика 24 канала

К слову:

Интересное видео о том, чего боится Путин