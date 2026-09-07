"Это не выборы, а фарс": МИД Украины призывает мир не признавать российское голосование

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал международное сообщество и СМИ называть фиктивное голосование в России фарсом. Он подчеркнул, что такой процесс является абсолютно незаконным и направлен на мобилизацию людских ресурсов для войны.

Как сообщает глава украинского дипломатического ведомства в сети X, кремлевский режим правит страной уже 26 лет, что превышает срок пребывания у власти Иосифа Сталина. В течение этого времени в России систематически ликвидировали любые проявления демократии, заключали в тюрьму или убивали оппозиционеров и подавляли свободу слова.

Ликвидация демократии и исключение наблюдателей

Свободные политические силы полностью отстранены от участия в российских "выборах". Единственную партию, которая позволяла себе даже мягкую критику войны против Украины, запретили, а остальные варианты в бюллетенях не предлагают избирателям настоящего выбора.

К тому же к мониторингу не допустили независимых наблюдателей ОБСЕ. Процесс полностью лишен международного надзора и прозрачности.

Псевдовыборы на оккупированных украинских землях

Отдельным грубым нарушением является намерение Москвы организовать голосование на временно оккупированных территориях Украины, в частности в Крыму, а также в восточных и южных областях.

Это незаконное голосование будет ничтожным, что станет явным нарушением международного права и еще больше делегитимизирует весь процесс,

– подчеркнул глава украинской дипломатии.

Андрей Сибига призвал мировое сообщество называть вещи своими именами и не поддаваться манипуляциям Кремля. По его словам, режим Путина использует это шоу лишь для создания внутренней легитимности и мобилизации очередного пушечного мяса.

Ранее Центр противодействия дезинформации сообщал, что Служба внешней разведки России запустила очередную дезинформационную кампанию, чтобы создать видимость легитимности сентябрьских выборов в Госдуму. Российская сторона распространяет фейки о якобы кибератаках и провокациях со стороны ЕС, пытаясь отвлечь внимание от незаконного голосования на временно оккупированных территориях Украины.