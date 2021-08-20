Такими действиями оккупанты в очередной раз хотят запугать крымских татар. Об этом в эфире одного из телеканалов заявила первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

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"Акт мести"

В МИД отмечают: все 5 крымских татар, у которых провели обыски – активисты, которые посещали судебные заседания, помогали родственникам тех, кого уже бросили за решетку. Такие действия – не иначе как преследование.

Это, к сожалению, системная история, мы понимаем, что цель таких акций одна и очень простая: паралич, ввести людей в такие условия страха, чтобы каждый понимал, что может быть следующим,

– сказала Джапарова.

Один из задержанных – Рустем Мусаров – за час до обысков вернулся из Ростова-на-Дону, где оглашали приговор 4 политзаключенным по "делу Хизб ут-Тахрир". Джапарова отметила, что это может быть местью России за поддержку своих.

Она подчеркнула, что все украинские политзаключенные, которые находятся в Крыму или в России, имеют консульский защиту и адвокатов, которых оплачивает Украина.

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