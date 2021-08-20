Такими діями окупанти вчергове хочуть залякати кримських татар. Про це в ефірі одного з телеканалів заявила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

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"Акт помсти"

У МЗС зазначають: усі 5 кримських татар, в яких провели обшуки – активісти, які відвідували судові засідання, допомагали родичам тих, кого вже кинули за ґрати. Такі дії – не інакше як переслідування.

Це, на жаль, системна історія, ми розуміємо, що мета таких акцій одна і дуже проста: параліч, ввести людей в такі умови страху, щоб кожен розумів, що може бути наступним, – сказала Джапарова.

Один із затриманих – Рустем Мусаров – за годину до обшуків повернувся із Ростова-на-Дону, де оголошували вирок 4 політв'язням у "справі Хізб ут-Тахрір". Джапарова зазначила, що це може бути помстою Росії за підтримку своїх.

Вона підкреслила, що всі українські політв'язні, які перебувають у Криму або в Росії, мають консульський захист і адвокатів, яких оплачує Україна.

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