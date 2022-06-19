МИД Украины разрабатывает механизм выдачи виз россиянам, – Немчинов

Кабмин с 1 июля ввел визовый режим для россиян. В правительстве говорят, что МИД разрабатывает механизм выдачи виз для граждан государства-агрессорки.

Об этом сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов в эфире всеукраинского телемарафона. Он отметил, что визовый режим для россиян начнет функционировать с 1 июля, как говорится в решении правительства.

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Без визы и вида на жительство россияне въехать не смогут

С 1 июля граждане России, не имеющие вида на постоянное проживание в Украине или заранее открытой визы, рабочей или какой-либо другой, не смогут попасть на территорию Украины через пункты пропуска, работающие на украинской границе,

– объяснил Немчинов.

Пока что над механизмом выдачи виз российским гражданам работает Министерство иностранных дел. Однако Немчинов не исключил, что к этому процессу будет привлечено государство-посредник. Причиной этого разрыв дипломатических отношений между Киевом и Москвой.

Правительство приняло решение о визовом режиме 17 июня

Отметим, что правительство приняло решение о визовом режиме с Россией 17 июня. Премьер-министр Денис Шмигаль подчеркнул , что этот шаг ради нацбезопасности Украины и сохранения ее суверенитета.

Такое предложение было в петиции, зарегистрированной на сайте президента Украины. Владимир Зеленский поддержал эту инициативу.

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Что известно о введении визового режима с Россией:

Петиция о визовом режиме с Россией была зарегистрирована еще 11 февраля - то есть почти за 2 недели до полномасштабного вторжения России в Украину.

Документ очень быстро набрал необходимое количество голосов и был отправлен на рассмотрение президента Зеленского.

Глава государства 25 мая поддержал идею украинских граждан. Он отметил, что вопрос – важный и неотложный.

С 2015 года россияне упустили возможность попадать на украинскую территорию только по внутреннему паспорту.

Украинцы могли ехать в Россию только с украинским паспортом до марта 2020 года.

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