МИД Украины выразил протест России из-за незаконного "гумконвоя" на Донбасс

Министерство иностранных дел направило России ноту протеста с требованием прекратить переправку "гуманитарных конвоев" на Донбасс через неподконтрольный участок границы Украины.

Дипломаты отмечают, что 12 августа Москва без согласия Киева, нарушая украинское законодательство, незаконно направила на временно оккупированные территории 7 грузовиков в сопровождении 2 автомобилей.

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Перемещение произошло через неподконтрольный правительству Украины участок государственной границы Украины, через российские пограничные пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган",

– сообщили в МИД.

В министерстве отметили, что отсутствие законных оснований сделало невозможным предусмотренное украинским законодательством обязательное оформление груза представителями пограничных и таможенных органов нашей страны.

В связи с этим МИД направил России ноту протеста с требованием прекратить совершение противоправных действий против суверенитета Украины и неуклонно придерживаться международного права и законодательства украинского государства.

За этот же период Россия – всего пять автоколонн.

Гумпомощь за 2021 год: что известно

С начала 2021 года международные организации направили за линию столкновения более 10 автоколонн.

Это около 50 грузовиков с продуктовыми наборами, лекарствами, средствами гигиены и бытовой техникой.

Их проверяют на украинском КПВВ. Колонны России же идут через неконтролируемый участок границы.

За 2020 год международные организации отправили на оккупированную территорию Донбасса 76 автомобильных колонн с гуманитарной помощью.