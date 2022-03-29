МИД Венгрии обвиняет оппозицию из-за ее сострадания Украине после бомбардировки Мариуполя

Власти Венгрии пытаются всячески содействовать России. Местные чиновники боятся даже акций в поддержку Украины.

Что произошло

Лидер венгерской оппозиции Петер Марки-Зай принял участие в акции-сочувствии украинцам, погибшим в Мариуполе от российских снарядов. Когда акцию поддержал Владимир Зеленский, он ответил ему твитом о том, что мечтает встретиться на берегу Дуная и обсудить будущее в ЕС, а также мирное сосуществование наших народов.

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Реакция Сийярто

Выборы в Венгрии состоятся 3 апреля, тогда пророссийские власти Венгрии пытаются не только угодить Кремлю, но и сохранить свои позиции.

Возглавляющий МИД Венгрии Петер Сийярто возмутился действиями Марки-Зая. Он даже заявил, что если власть получат "левые", то Венгрия поддержит санкции и откажется от российского газа и позволит поставлять Украине оружие. Похоже, что Сийярто смотрит российское телевидение и не догадывается, что так делает весь цивилизованный мир.

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