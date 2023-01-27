Орбан назвал Украину "ничейной землей": посла вызвали в МИД на откровенный разговор

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз вляпался в скандал, сравнив Украину с Афганистаном. На это мгновенно отреагировали в Министерстве иностранных дел нашей страны. Там констатировали, что с послом соседнего государства "откровенно поговорят".

Орбан уверен, что Путин не может проиграть войну, а Запад "превращает Украину в Афганистан". Представитель МИД нашей страны Олег Николенко в комментарии 24 Каналу отметил, что посла Венгрии вызвали в ведомство, чтобы обсудить этот вопрос.

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Терпеть маразматические заявления Орбана уже больше нет сил

Собственно Николенко сослался на СМИ, которые написали, что во время общения с журналистами премьер-министр Венгрии сравнил Украину с "Афганистаном" и назвал ее "ничейной землей".

Очередное пренебрежительное высказывание Виктора Орбана в адрес Украины. Такие заявления категорически неприемлемы. Будапешт продолжает курс на сознательное разрушение венгерско-украинских отношений,

– сказал спикер.

В то же время, он отметил, что такими заявлениями Орбан существенно отталкивает возможность ведения дальнейшего диалога между Киевом и Будапештом. Кроме того, МИД оставляет за собой право принять другие меры, реагируя на этот инцидент.

Венгрия играет на стороне России