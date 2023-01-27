Орбан назвал Украину "ничейной землей": посла вызвали в МИД на откровенный разговор
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз вляпался в скандал, сравнив Украину с Афганистаном. На это мгновенно отреагировали в Министерстве иностранных дел нашей страны. Там констатировали, что с послом соседнего государства "откровенно поговорят".
Орбан уверен, что Путин не может проиграть войну, а Запад "превращает Украину в Афганистан". Представитель МИД нашей страны Олег Николенко в комментарии 24 Каналу отметил, что посла Венгрии вызвали в ведомство, чтобы обсудить этот вопрос.
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Терпеть маразматические заявления Орбана уже больше нет сил
Собственно Николенко сослался на СМИ, которые написали, что во время общения с журналистами премьер-министр Венгрии сравнил Украину с "Афганистаном" и назвал ее "ничейной землей".
Очередное пренебрежительное высказывание Виктора Орбана в адрес Украины. Такие заявления категорически неприемлемы. Будапешт продолжает курс на сознательное разрушение венгерско-украинских отношений,
– сказал спикер.
В то же время, он отметил, что такими заявлениями Орбан существенно отталкивает возможность ведения дальнейшего диалога между Киевом и Будапештом. Кроме того, МИД оставляет за собой право принять другие меры, реагируя на этот инцидент.
Венгрия играет на стороне России
- Очевидно, уже все согласятся с тем, что Орбан не просто подыгрывает российской пропаганде, а просто ее транслирует. Собственно, во время этого разговора с журналистами он сказал, что если бы Россия быстро захватила Украину или пошла бы "дружественным путем", то наступил бы мир. Однако сейчас такое развитие событий уже невозможно.
- Также известно, что Венгрия блокирует решения по санкциям и ограничениям, которые Евросоюз планирует наложить на Россию. Однако, к счастью, странам Альянса все же удалось продлить те санкции, которые были наложены на государство-террориста после 2014 года. Будут действовать ограничения еще до 31 июля 2023 года.
- Экс-глава Министерства иностранных дел Андрей Дещица считает, если бы Орбан посетил Бородянку, Харьков или другие города, которые страдают от российских обстрелов, то у него было бы совсем другое восприятие войны.