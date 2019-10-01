МИД Беларуси о мире на Донбассе: Без США не удастся

В Беларуси считают, что минские соглашения дают сбой. Там отмечают важность участия США, чтобы достичь эффективности в переговорном процессе.

Не дает желаемого результата и работа в нормандском формате, об этом заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей в интервью российскому РБК.

Читайте также: Появился текст "формулы Штайнмайера", который могут подписать Украина и Россия

Макей отметил, что прошло некоторое время, однако все равно переговоры, нормандский формат и минские договоренности не работают так, как должны.

Значит, где-то не до конца договорились, что, может быть, не до конца предусмотрели, не подстраховались по всем тем направлениям, по которым в Минске были достигнуты договоренности,

– пояснил он.

Белорусский министр считает, что к переговорам по ситуации на Донбассе необходимо привлечь США.

"Но если мы видим, что не получается в таком формате, понимаем, что, наверное, все-таки без Соединенных Штатов Америки этот вопрос не удастся урегулировать, давайте попробуем привлечь США к этому вопросу, если они к этому готовы, если они готовы внести вклад в урегулирование этого конфликта", – отметил министр.

По его словам, именно этой логикой руководствовался президент Беларуси Александр Лукашенко, который неоднократно выступал за привлечение США к переговорам.

Когда планируют следующую встречу в нормандском формате?Формат переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе. Первая встреча в этом формате состоялась во французской Нормандии. Участники этих переговоров – Германия, Франция, Россия, Украина. Переговоры могут происходить на уровне глав государств и на уровне министров или представителей МИД. Последний раз переговоры "нормандской четверки" состоялись в 2016 году. В дальнейшем Путин отказывался от участия. Президент Украины Владимир Зеленский несколько раз предлагал провести встречу в нормандском формате.



Новая встреча должна состояться вскоре, работа над ней продолжается. В частности, глава МИД Украины Вадим Пристайко считает наиболее реальным временем для этого – середину октября. Точную дату пока никто не называет. Сначала говорили о встрече в конце сентября, однако не получилось – Россия требует от Украины подписания формулы Штайнмайера. Больше об этом – здесь.