МЗС Білорусі про мир на Донбасі: Без США не вдасться

У Білорусі вважають, що мінські угоди дають збій. Там наголошують на важливості участі США, аби досягнути ефективності у переговорному процесі.

Не дає бажаного результату і робота в нормандському форматі, про це заявив глава МЗС Білорусі Володимир Макей в інтерв’ю російському РБК.

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Макей зазначив, що минув певний час, однак все одно переговори нормандський формат і мінські домовленості не працюють так, як мали б.

Значить, десь не до кінця домовилися, що, може бути, не до кінця передбачили, не підстрахувалися за всіма тими напрямками, за якими в Мінську були досягнуті домовленості,

– пояснив він.

Білоруський міністр вважає, що до переговорів щодо ситуації на Донбасі необхідно залучити США.

"Але якщо ми бачимо, що не виходить в такому форматі, розуміємо, що, напевно, все-таки без Сполучених Штатів Америки це питання не вдасться врегулювати, давайте спробуємо привернути США до цього питання, якщо вони до цього готові, якщо вони готові внести внесок у врегулювання цього конфлікту", – зазначив міністр.

За його словами, саме цією логікою керувався президент Білорусі Олександр Лукашенко, який неодноразово виступав за залучення США до переговорів.

Коли планують наступну зустріч у нормандському форматі?Формат переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Перша зустріч у цьому форматі відбулася у французькій Нормандії. Учасники цих переговорів – Німеччина, Франція, Росія, Україна. Перемовини можуть відбуватися на рівні голів держав і на рівні міністрів або представників МЗС. Востаннє переговори "нормандської четвірки" відбулися у 2016 році. Надалі Путін відмовлявся від участі. Президент України Володимир Зеленський кілька разів пропонував провести зустріч у нормандському форматі.



Нова зустріч має відбутися вже невдовзі, робота над нею триває. Зокрема, глава МЗС України Вадим Пристайко вважає найбільш реальним часом для цього – середину жовтня. Точну дату поки ніхто не називає. Спочатку говорили про зустріч наприкінці вересня, однак не вдося – Росія вимагає від України відписання формули Штайнмаєра. Більше про це – тут.