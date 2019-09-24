Париж і Берлін схиляються до компромісів і миру з Росією, – експерт

Ідея президента Зеленського про підписання великого міжнародного договору щодо врегулювання конфлікту на Донбасі має сенс. Адже наразі ми зайшли в глухий кут, Франція і Німеччина шукають компромісів з агресором. Тому треба випробовувати різні варіанти, більш ефективні.

Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Сергій Постоловський.

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На думку політолога, цей план офісу Зеленського зараз намагаються запустити у публічний простір. Перевірити реакцію країн, яких у президента пропонують в якості підписантів.

Треба залучати до врегулювання збройного конфлікту на Донбасі Великобританію, США і Китай. Позиція Франції і Німеччини в нормандському форматі не послідовна в захисті України. Париж і Берлін схиляються до компромісів і миру з Росією. Ми зайшли в глухий кут, тому треба випробовувати різні варіанти,

– наголошує Сергій Постоловський.

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Зокрема, зазначає політолог, можливо, Зеленському під час візиту до США на сесію Генасамблеї ООН вдасться домовитися з Трампом і американською владою про зміну формату відносин по врегулюванню конфлікту на Донбасі. При цьому, вважає Постоловський, Китай вичікуватиме до останнього, щоб зрозуміти всі преференції і ризики. Але в КНР можуть бути зацікавлені в цьому проекті за умови, що Україна надасть економічні, інвестиційні пільги. Зокрема, що стосується нашої промисловості і ринку землі.

Експерт наголошує: звичайно, Росія ніколи не визнає себе стороною конфлікту. Тому не підписуватиме новий договір, як сторона конфлікту. За словами Постоловського, якщо буде реалізація цього формату, то Росія тягнутиме туди керівництво окупаційних адміністрацій ОРДЛО.

Сергій Постоловський зазначає: мінські угоди зараз на незрозумілій стадії. Кремль вимагає від Києва виконання формули Штайнмаєра – проведення виборів в ОРДЛО. Тобто політичної частини поперед безпекової "Мінська-2". А Україна на це не погоджується.

Не виключено підписання "Мінська-3". Втім, може виникнути для нас небезпека. На тлі незначних поступок Росії від України вимагатимуть значно більших компромісів. Проведення тих же виборів під наглядом ОБСЄ, що фактично легалізує незаконні сепаратистські утворення,

– підкреслює Постоловський.

Який договір по врегулюванню конфлікту на Донбасі пропонують у Зеленського? Помічник президента Андрій Єрмак заявив, що в команди Зеленського є ідея щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Мовиться про підписання масштабного міжнародного договору. За його словами, у підписанні повинні взяти участь всі найбільші гравці – США, Великобританія, Німеччина, Франція, Китай. Вони б мали зафіксувати український суверенітет, територіальну цілісність. Володимир Зеленський кілька разів пропонував провести зустріч у нормандському форматі.



Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що зустріч лідерів Франції, Німеччини, України та Росії відбудеться наприкінці вересня. Втім, Росія повідомила, що на зустріч у вересні шансів немає. Кремль вимагає згоди України на виконання формули Штайнмаєра. Україна заявила, що готова реалізувати так звану формулу Штайнмаєра, але за кількох умов. Серед них – повне припинення вогню та виведення підконтрольних Росії військ і техніки з окупованих територій. У результаті Росія відмовилася узгоджувати графіки розведення збройних сил.



Карта окупованих Росією територій / Інфографіка 24 каналу