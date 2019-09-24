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      Париж и Берлин склоняются к компромиссам и миру с Россией, – эксперт

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      В Зеленского предлагают большой договор с участием крупнейших игроков мира
      В Зеленского предлагают большой договор с участием крупнейших игроков мира / Официальный сайт Президента Украины

      Идея президента Зеленского о подписании большого международного договора по урегулированию конфликта на Донбассе имеет смысл. Ведь пока мы зашли в тупик, Франция и Германия ищут компромиссов с агрессором. Поэтому надо пробовать различные варианты, более эффективные.

      Такое мнение 24 каналу высказал политический эксперт Сергей Постоловский.

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      По мнению политолога, этот план офиса Зеленского сейчас пытаются запустить в публичное пространство. Проверить реакцию стран, которых в президента предлагают в качестве подписантов.

      Надо привлекать к урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе Великобританию, США и Китай. Позиция Франции и Германии в нормандском формате не последовательна в защите Украины. Париж и Берлин склоняются к компромиссам и миру с Россией. Мы зашли в тупик, поэтому надо испытывать различные варианты,
      – отмечает Сергей Постоловский.

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      В частности, отмечает политолог, возможно, Зеленскому во время визита в США на сессию Генассамблеи ООН удастся договориться с Трампом и американскими властями об изменении формата отношений по урегулированию конфликта на Донбассе. При этом, считает Постоловский, Китай будет выжидать до последнего, чтобы понять все преференции и риски. Но в КНР могут быть заинтересованы в этом проекте при условии, что Украина предоставит экономические, инвестиционные льготы. В частности, что касается нашей промышленности и рынка земли.

      Эксперт подчеркивает: конечно, Россия никогда не признает себя стороной конфликта. Поэтому не будет подписывать новый договор, как сторона конфликта. По словам Постоловского, если будет реализация этого формата, то Россия будет тянуть туда руководство оккупационных администраций ОРДЛО.

      Сергей Постоловский отмечает: минские соглашения сейчас на непонятной стадии. Кремль требует от Киева выполнения формулы Штайнмайера – проведения выборов в ОРДЛО. То есть политической части перед безопасностной "Минска-2". А Украина на это не соглашается.

      Не исключено подписание "Минска-3". Впрочем, может возникнуть для нас опасность. На фоне незначительных уступок России от Украины будут требовать значительно больших компромиссов. Проведение тех же выборов под наблюдением ОБСЕ фактически легализует незаконные сепаратистские образования,
      – подчеркивает Постоловский.

      Какой договор по урегулированию конфликта на Донбассе предлагают в Зеленского?
      Помощник президента Андрей Ермак заявил, что у команды Зеленского есть идея по урегулированию конфликта на Донбассе. Речь идет о подписании масштабного международного договора. По его словам, в подписании должны участвовать все крупнейшие игроки – США, Великобритания, Германия, Франция, Китай. Они должны были бы зафиксировать украинский суверенитет, территориальную целостность. Владимир Зеленский несколько раз предлагал провести встречу в нормандском формате.

      Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что встреча лидеров Франции, Германии, Украины и России состоится в конце сентября. Впрочем, Россия сообщила, что на встречу в сентябре шансов нет. Кремль требует согласия Украины на выполнение формулы Штайнмайера. Украина заявила, что готова реализовать так называемую формулу Штайнмайера, но при нескольких условиях. Среди них – полное прекращение огня и вывод подконтрольных России войск и техники с оккупированных территорий. В результате Россия отказалась согласовывать графики разведения вооруженных сил.

      війна на донбасі
      Карта оккупированных Россией территорий / Инфографика 24 канала

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      Владимир Зеленский прибыл в США для участия в Генассамблее ООН
      сегодня
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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости США Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Война на Донбассе Великобритания Нормандский формат Минские договоренности
      Источник: 24 канал
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