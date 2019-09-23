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      Встреча в нормандском формате: Пристайко сказал когда и где встретятся лидеры государств

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      Вадим Пристайко
      Вадим Пристайко / president.gov.ua

      Вадим Пристайко считает наиболее реальной встречу лидеров государств нормандского формата в середине октября. Точную дату встречи глава МИД не назвал.

      Глава МИД сказал в интервью "Громадскому", что президент Франции Макрон приглашает всех участников переговоров в Париж.

      Важно: Встреча в нормандском формате: чего добивается Путин

      Министр напомнил, что Трехсторонняя контактная группа в Минске пока не согласовала текст для встречи лидеров в нормандском формате. По словам Пристайко, сейчас происходит работа над текстом, который могли бы подписать участники.

      Мы хотим встречи как можно быстрее. Надеюсь, все четыре лидера договорятся об удобном времени,
      – сказал Пристайко.

      Министр также пояснил, что для того чтобы избежать различного толкования формулы Штайнмайера, советники лидеров государств уже согласовали текст, который и является четко записанной формулой. По словам дипломата, все четыре стороны на это согласились.

      К теме: Формула Штайнмайера: на что согласилась Украина и что будет дальше

      Что означает формула Штайнмайера? Это алгоритм, который предложил бывший глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в 2015 году для урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе. Согласно его формуле, стороны конфликта одновременно и параллельно должны выполнять политические и опасные пункты договоренностей. Сначала Украина должна принять закон о выборах на Донбассе, затем развести войска и провести выборы. После их признания ОБСЕ Донбассу нужно предоставить особый статус. Только потом предусмотрен полный вывод незаконных вооруженных формирований из оккупированных регионов и возвращение Украине контроля над границей.

      При каких условиях Украина готова согласиться на реализацию формулы Штайнмайера:

      – полное прекращение огня на Донбассе;
      – обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины;
      – выведение с территории Украины вооруженных формирований, иностранных войск и техники;
      – разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения на Востоке;
      – обеспечения на оккупированных территориях работы украинской ЦИК, политпартий, СМИ и иностранных наблюдателей;
      – установление контроля за неподконтрольным Украине участком украинско-российской границы и выполнение других пунктов, предусмотренных украинским, международным законодательством и Минскими соглашениями.

      Кроме того, Киев подтвердил, что готов к разведению войск в районе еще двух населенных пунктов. Однако Россия заблокировала дату.

      Российская версия формулы Штайнмайера: что о ней известно

      Что такое нормандский формат? Формат переговоров относительно урегулирования ситуации на Донбассе. Первая встреча в этом формате состоялась во французской Нормандии. Участники этих переговоров – Германия, Франция, Россия, Украина. Переговоры могут происходить на уровне глав государств и на уровне министров или представителей МИД. Последний раз переговоры "нормандской четверки" состоялись в 2016 году. В дальнейшем Путин отказывался от участия. Президент Украины Владимир Зеленский несколько раз предлагал провести встречу в нормандском формате.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Минские договоренности Нормандский формат Вадим Пристайко
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