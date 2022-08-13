Пугать дончан "злыми бандеровцами" начали регионалы: Казанский вспомнил, как это было
На словах российское руководство якобы освобождает Донбасс от "нацистов", потому что его жителей "угнетают бандеровцы". На самом же деле страна-агрессорка умышленно убивает мирных жителей.
А эти нарративы начали использовать, готовясь к войне с Украиной. Денис Казанский рассказал, откуда на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей появились вбросы о "бандеровцах". Об этом украинский журналист и блоггер из Донецка сказал в эфире 24 канала.
Внимание До 24 февраля Донбасс уверенно шел к "приднестровскому сценарию", – Казанский.
На самом деле этот нарратив начали раздувать и пиарить еще наши местные регионалы, донбасские элиты.
– сказал Казанский.
По его словам, эта история началась с политического противостояния, когда условные "донецкие" пытались захватить власть в Украине.
Откуда взялся миф о "бандеровцах"
И когда впервые янукович баллотировался в президенты и соревновался с Ющенко, политтехнологи и сделали этот миф о "бандеровцах, желающих покорить Донбасс и уничтожить его промышленность".
"И для того, чтобы привлечь голоса своего базового электората, им нужно было его мобилизовать", – добавил журналист.
Как этого добиться? Надо было создать такое впечатление, что Донбасс – это такая крепость, которая находится в осаде. А потом создать образ опасного "врага", часто вымышленного (такими были жители Запада Украины). Таким образом и запугать дончан.
И уже в 2014 году Россия использовала это. Это была хорошо подготовленная почва, добавил Казанский.
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Казанский о судьбах Донбасса и Крыма
- До полномасштабного вторжения было ощущение, что ситуацию с Донбассом и Крымом будет очень сложно разрешить. Теперь есть вера, что в обозримом будущем Украина возобновит контроль над этими территориями.
- Денис Казанский объяснил, что еще 2 года назад он чувствовал, что ситуация на Донбассе превращается в "приднестровский сценарий", когда конфликт может затянуться на десятилетия.
- А после того, как россия брутально напала и не смогла воплотить свои планы, есть вера, что в ближайшие годы Украина сможет выгнать оккупантов и из Донбасса, и из Крыма.