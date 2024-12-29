Новое законодательство по автогражданке: развенчиваем мифы

С 1 января 2025 года вступает в силу новый закон об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств. Уже сейчас вокруг изменений обсуждается много слухов и мифов.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на НБУ. На самом деле новый закон предоставляет страховщикам больше свободы в определении стоимости полиса, что будет зависеть от индивидуальной истории водителя.

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Миф первый: с начала года полисы автогражданки сразу вырастут в цене в 2 – 2,5 раза

Повышение цен коснется преимущественно водителей с негативной историей ДТП или тех, кто имеет высокий риск попадания в аварии (например, молодые водители или жители крупных городов). Оценки указывают на возможное повышение в пределах 25 – 30%.

Важно, что новые цены будут касаться только новых полисов, а действующие полисы остаются в силе. Кроме того, льготные категории могут получить полис со скидкой 50%.

Миф второй: с начала года бумажные полисы станут недействительными

Не совсем так. Переход к электронным полисам будет постепенным. Полный переход на электронные полисы ожидается лишь с 1 января 2026 года, когда они должны быть внесены в централизованную базу данных МТСБУ.

Это позволит снизить случаи мошенничества и закрепить практику электронного обращения страховых документов.

Миф третий: новый закон существенно усложнит продажу полисов

На самом деле цель нововведений – прекратить полулегальную торговлю полисами по заниженным ценам, что много лет искажала конкуренцию. Однако, по оценкам НБУ, большинство компаний готовы выполнить новые требования и увеличить количество клиентов, вытесняя недобросовестных игроков.

Новый закон должен сделать полис автогражданки более эффективным инструментом покрытия рисков для автовладельцев.

Основные нововведения:

Отмена коэффициента износа и внедрение принципа, что страховое возмещение должно обеспечить восстановление автомобиля до состояния, в котором он был до ДТП.

Введение прямого урегулирования ущерба для пострадавшего автомобиля, с возможностью обращения к своему страховщику.

Обязательный срок для принятия решения о страховых выплатах - 90 дней, с введением пени за нарушение этого срока.

Отмена ограничения максимальной суммы возмещения по европротоколу.

МТСБУ будет осуществлять выплаты вместо страховщика в случае аннулирования лицензии.

Кроме того, новый закон приближает украинский страховой рынок к европейским стандартам, предусматривая постепенное повышение лимитов страховых выплат до уровня ЕС.

С 1 января 2025 года лимит на вред жизни и здоровью возрастет до 500 тыс. грн, а на имущество - до 250 тыс. грн.