Авиапроисшествие произошло в среду, 22 мая около 18:00 вблизи села Курово-Браневского. В польской армии сообщили, что никто не пострадал.
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Почему самолет потерял бак
Как отмечается в отчете Главного командования вооруженных сил Польши, бак был пустой и упал в нескольких сотнях метров от зданий.
Во время выполнения учебно-тренировочного полета на самолете МиГ-29 с 22-й тактической авиабазы произошла потеря топливного бака,
– говорится в сообщении.
Польские военные также рассказали, что из предварительных выводов следует, что действия пилотов происходили в соответствии с действующими процедурами. По их словам, ни один человек, который находился недалеко от места падения бака не пострадал. Делом займется Государственная комиссия по расследованию авиационных происшествий.
Авиационные инциденты в мире не редки
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- В Соединенных Штатах в Южной Дакоте 4 января 2024 года произошла авиакатастрофа. На авиабазе "Элсворт" разбился сверхзвуковой стратегический бомбардировщик B-1B Lancer. На борту самолета на момент аварии находилось 4 члена экипажа, все они удачно катапультировались. Инцидент произошел, когда самолет выполнял учебно-тренировочную миссию.
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- Первая авария произошла на рейсе Чебоксары – Москва. Когда самолет добрался до аэропорта Чебоксар, у него во время посадки вспыхнула основная стойка шасси. Вторая на рейсе Москва – Барнаул. Над Омской областью у самолета сломалась правая бортовая инерционная система. Третья на рейсе Москва – Уфа. Во время пролета над Чувашией пилоты сообщили о запахе горелой проводки в туалете.