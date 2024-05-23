Авіапригода сталась у середу, 22 травня близько 18:00 поблизу села Курово-Браневського. У польській армії повідомили, що ніхто не постраждав.
Дивіться також У Польщі обговорюють можливість збивати російські ракети над Україною
Чому літак втратив бак
Як зазначається у звіті Головного командування збройних сил Польщі, бак був порожній і впав за кілька сотень метрів від будівель.
Під час виконання навчально-тренувального польоту на літаку МіГ-29 з 22-ї тактичної авіабази сталася втрата паливного бака,
– йдеться у повідомленні.
Польські військові також розповіли, що з попередніх висновків випливає, що дії пілотів відбувалися відповідно до чинних процедур. За їхніми словами, жодна особа, яка перебувала неподалік місця падіння бака не постраждала. Справою займеться Державна комісія з розслідування авіаційних подій.
Авіаційні інциденти у світі не рідкісні
- Влітку 2023 року у Дністровському водосховищі на глибині 20 метрів дайвери знайшли предмет, схожий на ворожу ракету. Фахівці, що тоді прибули на місце події розповіли, що то не ракета, а паливний бак літака.
- У Сполучених Штатах у Південній Дакоті 4 січня 2024 року сталася авіакатастрофа. На авіабазі "Елсворт" розбився надзвуковий стратегічний бомбардувальник B-1B Lancer. На борту літака на момент аварії перебувало 4 члени екіпажу, всі вони вдало катапультувались. Інцидент стався, коли літак виконував навчально-тренувальну місію.
- Згадувати ж всі аварії військових літаків у Росії можна довго. Та ми згадаємо, як 12 січня в країні-агресорці сталось 3 аварії на різних пасажирських рейсах всього за 6 годин.
- Перша аварія сталася на рейсі Чебоксари – Москва. Коли літак дістався аеропорту Чебоксар, у нього під час посадки спалахнула основна стійка шасі. Друга на рейсі Москва – Барнаул. Над Омською областю у літака зламалася права бортова інерційна система. Третя на рейсі Москва – Уфа. Під час прольоту над Чувашією пілоти повідомили про запах горілої проводки у туалеті.