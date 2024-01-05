На борту літака на момент аварії перебувало 4 члени екіпажу. Інцидент стався, коли літак виконував навчально-тренувальну місію.
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У США розбився бомбардувальник
Представники авіабази "Елсворт" заявили, що бомбардувальник B-1B Lancer розбився приблизно о 17:50 4 січня. Інцидент стався під час спроби повітряного судна приземлитися на установку.
Усі чотири члени екіпажу, які перебували на борту, вдало катапультувалися і залишилися живі,
– мовиться у дописі авіабази.
Там також зазначили, що розслідуванням авіакатастрофи займатиметься офіцерська комісія.
Журналісти Associated Press наголосили, що ця аварія сталася за поганих погодних умов. Зокрема, тоді в Південній Дакоті була мінусова температура й густий туман, що обмежував видимість для пілотів.
Крім того, місцеві служби оперативного реагування повідомляли по радіо, що після вибуху виникла "активна пожежа".
Що відомо про літаки типу B-1
- B-1 – надзвуковий бомбардувальник, який вперше надійшов на озброєння Сполучених Штатів у 1980-х роках. Це повітряне судно не здатне переносити ядерну зброю.
- Літак використовували для підтримки присутності бомбардувальників США в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Також бомбардувальник активно використовували для виконання завдань з повітряної підтримки під час операцій США в Афганістані.
- Варто зазначити, що літаків типу B-1 було побудовано близько 100 одиниць. Наразі менше ніж 60 бомбардувальників залишаються в експлуатації на авіабазі "Дайс" у Техасі та на авіабазі "Елсворт" у Південній Дакоті.
Раніше сталася авіакатастрофа з літаком F-16
- Американський винищувач F-16 11 грудня розбився під час планових навчань біля берегів Південної Кореї. Повітряне судно впало у Жовте море.
- Згодом стало відомо, що пілот, який керував цим повітряним судном вирішив катапультуватися з судна, що падало. Його стан медики оцінювали як стабільний.
- Що могло стати причиною аварії досі невідомо. Водночас у Південній Кореї наголосили, що авіакатастрофу будуть ретельно розслідувати.