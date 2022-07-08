Новину повідомив Сергій Осачук – голова Чернівецької ОВА. Жодних деталей наразі не розкривають.
Зауважте 2 тисячі старих ракет росії і білоруський плацдарм: скільки ще триватиме бомбардування України
На території Чернівецької області у Дністровському водосховищі на глибині 20 метрів дайвери знайшли ворожу ракету,
– мовиться у повідомленні.
У Дністровському водосховищі знайшли ворожу ракету: дивіться відео
Україні загрожують "Калібри"
- Оперативне командування "Південь" 7 липня повідомило, що росія збільшила кількість ракетних носіїв у Чорному морі. Зафіксували вже 5 ракетних кораблів і 2 підводні човни. Окрім того, у Чорному морі дислокується великий десантний корабель
- За даними ОК "Південь", на ракетних носіях – 48 ракет "Калібр". Загроза ракетних ударів по території України залишається. Людей просять дотримуватися правил безпеки. Морську десантну операцію вважають малоймовірною. Однак загроза є.
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