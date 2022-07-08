Новину повідомив Сергій Осачук – голова Чернівецької ОВА. Жодних деталей наразі не розкривають.

Зауважте 2 тисячі старих ракет росії і білоруський плацдарм: скільки ще триватиме бомбардування України

На території Чернівецької області у Дністровському водосховищі на глибині 20 метрів дайвери знайшли ворожу ракету,

– мовиться у повідомленні.

У Дністровському водосховищі знайшли ворожу ракету: дивіться відео

Зауважте! Українцям нагадують, що не можна ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Коли сповіщають про повітряну тривогу, потрібно негайно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там необхідно, доки не надійде повідомлення про відбій. Довіряти варто лише інформації з офіційних джерел.

Україні загрожують "Калібри"

Оперативне командування "Південь" 7 липня повідомило, що росія збільшила кількість ракетних носіїв у Чорному морі. Зафіксували вже 5 ракетних кораблів і 2 підводні човни. Окрім того, у Чорному морі дислокується великий десантний корабель

За даними ОК "Південь", на ракетних носіях – 48 ракет "Калібр". Загроза ракетних ударів по території України залишається. Людей просять дотримуватися правил безпеки. Морську десантну операцію вважають малоймовірною. Однак загроза є.

Зауважте – втрати ворога станом на 8 липня: дивіться відео