Очень скоро станут на боевое дежурство – летчик-инструктор о передаче Украине МиГ-29
Польша готова передать Украине несколько истребителей МиГ-29. Скорее всего, Воздушные силы ВСУ также получат несколько единиц и от Словакии.
Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, это будет очень удачным и важным шагом от партнеров.
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МиГи-29 скоро станут на дежурство
Как отметил Свитан, истребители МиГ-29 от Польши и Словакии будут быстро готовы к бою. Важно, что они модернизированы для работы под вооружение стран НАТО.
Эти самолеты модернизированы для работы с натовским вооружением. Есть большой спектр ракет от НАТО, который следовало бы получить. Также там есть средства управления ракетами, радары и т.д. Некоторые позиции будут даже лучше F-16,
– заметил Свитан.
Свитан прокомментировал вероятную передачу самолетов от Словакии и Польши: смотрите видео
Он добавил, что очень важно, чтобы международные партнеры передали собственные ракеты, которые можно подвесить на самолеты. Это увеличит возможности Вооруженных Сил Украины для поражения врага.
Украина может получить самолеты от Польши и Словакии
- Президент Польши Анджей Дуда подчеркнул, что его страна готова передать Украине свои истребители МиГ-29. Но в рамках интернациональной коалиции. Также он убежден, что украинским пилотам необходимо сейчас учить управлять истребителями F-16.
- Министр обороны Словакии Ярослав Надь подтвердил, что Польша действительно готова предоставить Украине эти самолеты. По его мнению, теперь сама Братислава должна включиться в этот вопрос и запустить процесс.
- Пока неизвестно, сколько самолетов может получить Украина. Есть только заявление главы канцелярии президента Польши Павел Шрота, что Варшава не сможет передать Украине большое количество самолетов.