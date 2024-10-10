Хотя Александр Лукашенко пытается дистанцироваться от участия в войне против Украины, однако с его мнением мало считаются в Кремле. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал 24 Каналу, какова цель передислокации истребителей на территорию Беларуси.

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Для чего россияне перебросили МиГ-31К в Беларусь

Мониторинговые паблики, в частности "Беларускі Гаюн", сообщили о том, что два российских носителя "Кинжалов" МиГ-31 прилетели на аэродром в Мачулищи. Истребителей этого типа не было в Беларуси еще с 6 апреля 2023 года.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко сообщил, что к такому решению Россию побуждает опасения за истребители на собственных аэродромах, ведь там они в опасности. Или же это может быть провокацией.

Дело в том, что россияне имеют возможность поднимать истребители в воздух до того, как дроны приближаются. У них есть дежурные пилоты, поэтому самолеты трудно поразить. Почему же их переместили в Беларусь? Видимо, кто-то в командовании российских войск считает, что территория Беларуси может быть безопасной для МиГ-31, хотя я в этом вообще не уверен,

– отметил Александр Коваленко.

С другой стороны, убежден военный обозреватель, стоит рассмотреть и более негативный для Украины сценарий.

"Если они будут использовать МиГ-31 для ударов по территории Украины, то не надо забывать, что они используют гиперзвуковые ракеты "Кинжал". То есть время подлета к Киеву будет измеряться уже не в минутах, а в считанных секундах. Вопрос, насколько быстро наша ПВО сможет отреагировать на такую угрозу. Поэтому вполне возможно, что они готовятся к нанесению ракетных ударов", – отметил Коваленко.

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Дал ли Лукашенко разрешение на использование Беларуси

Стоит учитывать и то, что белорусский диктатор Александр Лукашенко просто не может повлиять на наличие оккупационной армии или ее техники на своей территории. В конце концов, на территории Беларуси уже находятся до двух тысяч российских военных, в частности представителей Военно-космических сил, а также противовоздушной обороны, которые обслуживают комплексы ПВО, РЭБ и РЛС.

Кроме того, там до сих пор остаются около 400 наемников ЧВК "Вагнера", которые занимаются подготовкой белорусских военных и спецназовцев.

Не могу не сделать предположение, что Лукашенко в вопросах своего воздушного пространства вообще не имеет права голоса. Если перед российским командованием будет стоять задача минимизировать время подлета к Киеву или иного города, то используют территорию Беларуси, несмотря на мнение Лукашенко,

– подытожил Коваленко.

К слову, интересно отметить, что недавно белорусский диктатор подписал указ, который позволил сбивать "Шахеды" и другие воздушные цели на территории Беларуси.