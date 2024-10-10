Хоч Олександр Лукашенко намагається дистанціюватися від участі у війні проти України, однак на його думку мало зважають у Кремлі. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів 24 Каналу, яка мета передислокації винищувачів на територію Білорусі.

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Для чого росіяни перекинули МіГ-31К до Білорусі

Моніторингові пабліки, зокрема "Беларускі Гаюн", повідомили про те, що два російські носії "Кинджалів" МіГ-31 прилетіли на аеродром у Мачулищі. Винищувачів цього типу не було у Білорусі ще з 6 квітня 2023 року.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко повідомив, що до такого рішення Росію спонукає побоювання за винищувачі на власних аеродромах, адже там вони в небезпеці. Або ж це може бути провокацією.

Річ у тім, що росіяни мають можливість підіймати винищувачі у повітря до того, як дрони наближаються. У них є чергові пілоти, тож літаки важко уразити. Чому ж їх перемістили до Білорусі? Мабуть, хтось у командуванні російських військ вважає, що територія Білорусі може бути безпечною для Міг-31, хоч я у цьому взагалі не впевнений,

– наголосив Олександр Коваленко.

З іншого боку, переконаний військовий оглядач, варто розглянути і негативніший для України сценарій.

"Якщо вони використовуватимуть МіГ-31 для ударів по території України, то не треба забувати, що вони використовують гіперзвукові ракети "Кинджал". Тобто час підльоту до Києва вимірюватиметься вже не хвилинах, а в лічених секундах. Питання, наскільки швидко наша ППО зможе відреагувати на таку загрозу. Тому цілком можливо, що вони готуються до завдання ракетних ударів", – зауважив Коваленко.

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Чи дав Лукашенко дозвіл на використання Білорусі

Варто зважати й на те, що білоруський диктатор Олександр Лукашенко просто не може вплинути на наявність окупаційної армії чи її техніки на своїй території. Зрештою, на території Білорусі вже перебувають до двох тисяч російських військових, зокрема представників Військово-космічних сил, а також протиповітряної оборони, які обслуговують комплекси ППО, РЕБ та РЛС.

Крім того, там досі залишаються близько 400 найманців ПВК "Вагнера", які займаються підготовкою білоруських військових та спецпризначенців.

Не можу не зробити припущення, що Лукашенко у питаннях свого повітряного простору взагалі немає права голосу. Якщо перед російським командуванням стоятиме завдання мінімізувати час підльоту до Києва чи іншого міста, то використають територію Білорусі, не зважаючи на думку Лукашенка,

– підсумував Коваленко.

До слова, цікаво відзначити, що нещодавно білоруський диктатор підписав указ, який дозволив збивати "Шахеди" та інші повітряні цілі на території Білорусі.