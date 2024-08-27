Миг-31К запустил "Кинжалы" в сторону западных областей: взрывы были в Староконстантинове

В ночь на 27 августа Россия подняла в воздух несколько МиГ-31К. По информации председателя Львовской ОВА запущенные ими "Кинжалы" направлены в западные регионы Украины.

Около 3:30 ночи по всей Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета двух Миг-31К с аэродрома "Саваслейка". Впоследствии стало известно, что вылет – боевой и враг, вероятно, запустил ракеты "Кинжал"

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"Кинжалы" направлялись в западные области

Предупреждение об опасности опубликовал глава Львовской ОВА Максим Козицкий. Он подчеркнул, что ракеты направляются именно в западные области. Впоследствии стало известно о взлете еще одного истребителя.

Он также выпустил ракету. Воздушные силы сразу сообщили, цель – Староконстантинов. Уже через несколько минут жители Хмельницкой области услышали взрывы.

Пока нет никакой официальной информации о том, были ли аэробалистические ракеты поражены нашими защитниками, или были попадания.

Важно! Мониторинговые каналы пишут о взлете группы бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома "Энгельс-2". Они направляются к пусковым рубежам.