Близько 3:30 ночі по всій Україні оголосили повітряну тривогу через зліт двох Міг-31К з аеродрому "Саваслєйка". Згодом стало відомо, що виліт – бойовий і ворог, ймовірно, запустив ракети "Кинджал"

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"Кинджали" прямували у західні області

Попередження про небезпеку опублікував голова Львівської ОВА Максим Козицький. Він наголосив, що ракети прямують саме у західні області. Згодом стало відомо про зліт ще одного винищувача.

Він також випустив ракету. Повітряні сили одразу повідомили, ціль – Старокостянтинів. Вже через кілька хвилин жителі Хмельницької області почули вибухи.



Наразі немає жодної офіційної інформації про те, чи аеробалістичні ракети були уражені нашими захисниками, або, чи були влучання.

Важливо! Моніторингові канали пишуть про зліт групи бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому "Енгельс-2". Вони прямують до пускових рубежів.