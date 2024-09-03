Место с единственной эскадрильей Ан-22: где на карте аэродром "Мигалово", который атаковали БПЛА

В ночь на 3 сентября в Твери раздавались выстрелы, слышали пролет беспилотников, а после – взрывы. Неспокойно было в районе военного аэродрома "Мигалово".

Как писали местные телеграм-каналы, беспилотники пытались сбить с территории воинской части. Где на карте расположен аэродром – показывает 24 Канал.

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Аэродром, где базируется единственная эскадрилья транспортных самолетов

В ночь со 2 на 3 сентября в Твери раздавались выстрелы и взрывы. Местные телеграм-каналы писали, что в Пролетарском районе города были взрывы и выстрелы. Впоследствии появилась информация, что дроны якобы атаковали аэродром "Мигалово".

Из открытых источников известно, что "Мигалово" – это военный аэродром на окраине города Тверь, вблизи микрорайона Мигалово (бывший военный городок). В российских источниках пишут, что аэродром якобы "совместного использования" с гражданской авиацией, одна на территории базируются только военные самолеты, а рядом – военная часть.

Так, "Мигалово" является одной из баз 224-го летного отряда, оснащенного транспортными самолетами Ил-76МД и Ан-124. На аэродроме также дислоцируется командование 12-й военно-транспортной авиационной дивизии и 8-й полк из ее состава.

Более того, в российских источниках напыщенно утверждают, что на аэродроме в Твери базируется единственная эскадрилья транспортных самолетов Ан-22.

Сам аэродром расположен на востоке Твери, в окрестностях города. Стоит заметить, что от границы Украины до "Мигалово" – более 500 километров.

Смотрите на карте, где расположен аэродром "Мигалово"

Интересно, что местные власти официально не прокомментировали ночную атаку – ни мэр города, ни губернатор Тверской области не отчитались о "сбитых беспилотниках". Более того, российское минобороны официально сообщило об уничтожении дронов только на территории Брянской и Калужской областей, а вот о Твери, очевидно, оккупанты "забыли".