Миграционный кризис на границе Польши становится напряженнее: Москва готова к повышению ставок

Ситуация на границе Польши и Беларуси становится все более напряженной. Польские военные зафиксировали, как на границу привозят новые группы мигрантов на миниавтобусах.

Белорусские силовики слепили лазарем польских пограничников, пытались сорвать колючую проволоку на границе с Польшей, когда неподалеку ожидала группа мигрантов. В дело вмешались польские пограничники и попытки штурма границы прекратились. Польша направила на свой восточный рубеж 12 тысяч солдат, чтобы помочь пограничникам удерживать нелегалов.

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Лукашенко заговорил о вероятности войны

По разным оценкам, на границе Польши и Беларуси уже скопилось от 5 до 8 тысяч нелегалов. В Минске все обвинения по спровоцированному миграционному кризису отвергают. Обвиняют Брюссель в гуманитарном кризисе, а Польшу в том, что она провоцирует Беларусь, перебрасывая на свои восточные границы военных.

Лукашенко даже заговорил о вероятности войны и заявил, что ему нужна помощь Москвы, чтобы противостоять якобы нашествию с Запада.

"Мне нужны здесь ваши эти 500-километровые ракетные установки "Искандер". Мне нужно несколько дивизионов на западном и южном направлениях. Пусть стоят", – сказал самопровозглашенный президент Беларуси.

Миграционный кризис на белорусско-польской границе: смотрите видео

Варшава планирует применить 4 статью договора о НАТО

В Польше предположили, что российский диктатор под давлением Москвы может пойти на кардинальные шаги. Следовательно, призвали НАТО немедленно провести консультации, чтобы скоординировать совместные действия по защите внешних границ объединения.

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Варшава совместно с Ригой и Вильнюсом планирует применить 4 статью договора о НАТО. Она предусматривает созыв экстренных консультаций, если возникает угроза территориальной целостности одного из членов Альянса.

Нет сомнений в том, что дело зашло слишком далеко. Мы уже знаем, что одних слов недостаточно, чтобы остановить белорусский режим. Мы понимаем, что потребуются усиленные санкции,

– заявил Матуеш Моравецкий, премьер-министр Польши.

Но санкции могут не сработать, отметили эксперты, ведь миграционным кризисом руководят из Москвы.

Россия делает это в первую очередь для того, чтобы иметь дополнительный рычаг влияния на Европу, поскольку перед ней сейчас стоит вопрос сертификации "Северного потока-2". Она хочет еще больше повысить ставки для того, чтобы заставить страны ЕС, НАТО идти на те уступки, шаги, которые бы ей были выгодны. Мария Авдеева Директор по исследованиям Европейской исследовательской ассоциации

В то же время, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов сказал, что вообще выигрышная ситуация всегда у тех, кто организовал конфликт, потому что "кто его включил, тот может выключить". Поэтому технология управляемого конфликта применяется большими странами против маленьких стран или своих соперников.

Россия может перебросить в Беларусь дополнительные подразделения

Россия еще и добавляет жару в костер. Российские бомбардировщики совместно с белорусскими пограничниками приступили к патрулированию западных рубежей Беларуси. В Москве это объяснили тем, что войска НАТО вплотную подошли к границам Союзного государства и Кремль только помогает противостоять давлению Альянса на соседнюю страну.

Если на границе будет обострение, если туда перебросят как дополнительные подразделения польской армии, так и армии союзников по НАТО, то, конечно, Россия может перебросить туда авиатехнику, средства противоракетной обороны и специального назначения. Игорь Попов Эксперт Украинского института будущего

Повышение ставок по обе стороны может привести к серьезному обострению. В Москве уже готовы к такому развитию событий.

Мария Авдеева отметила, что может быть провокационный, эскалационный сценарий. То есть для Беларуси, в первую очередь для России как главной страны, которая за этим стоит, было бы очень выгодно спровоцировать применение Польшей оружия.

Они бы это демонстрировали как то, что страна НАТО фактически с оружием нападает или что-то делает с Беларусью, являющейся членом Союзного государства. Мария Авдеева Директор по исследованиям Европейской исследовательской ассоциации

Жертвами этих манипуляций Лукашенко и Путина станут простые люди, поверившие, что за границей Беларуси их ждет нормальная жизнь в спокойной Европе.