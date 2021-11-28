Мигранты на границе Беларуси подрались из-за последней коробки теплой обуви
Источник:Sputnik Беларусь
На белорусско-польской границе мигранты устроили драку. Конфликт возник из-за того, что люди не смогли поделить последнюю пару теплой обуви.
Видео агрессивного спора между беженцами на границе зафиксировали на камеру. Впоследствии его обнародовали в сети.
Читайте также Беларусь заявила о погибшем на границе с Литвой мигранте
Конфликт из-за обуви на границе
В пункте размещения на границе Беларуси и Польши 28 ноября возникла драка. Она вспыхнула после того, как беженцы не смогли поделить последнюю пару зимней обуви, которую им привезли в качестве помощи.
В сети отмечают, что поводов для споров у мигрантов множество: от одежды до сигарет или горячей воды. Все вроде бы есть, но присутствует и большая конкуренция.
Мигранты подрались за пару обуви: смотрите видео
Беженцы благодарны, но иногда хотят большего
Некоторые мигранты так привыкли к гуманитарной помощи, что иногда требуют большего. Об этом рассказал генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста Дмитрий Шевцов.
Все, без исключения, благодарны, но разумеется, аппетиты растут. Когда люди жили в лесу, они были счастливы, были рады, что к ним приехали, просто привезли воду и просто какие-то продукты,
– рассказал Шевцов.
Накануне же мигранты просили поменять обувь, если она им не подошла.
Мигранты на границе Беларуси и Польши: главное
- На польскую границу со стороны Беларуси мигранты с Ближнего Востока пришли 8 ноября. Они остаются там до сих пор.
- Беженцы периодически пытаются силой прорвать границу в направлении Польши. Недавно польский министр обороны Мариуш Блащак заявил, что Беларусь изменила тактику в отношении мигрантов – они пытаются пересечь границу малыми группами, но в разных местах.