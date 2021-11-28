Мигранты на границе Беларуси подрались из-за последней коробки теплой обуви

На белорусско-польской границе мигранты устроили драку. Конфликт возник из-за того, что люди не смогли поделить последнюю пару теплой обуви.

Видео агрессивного спора между беженцами на границе зафиксировали на камеру. Впоследствии его обнародовали в сети.

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Конфликт из-за обуви на границе

В пункте размещения на границе Беларуси и Польши 28 ноября возникла драка. Она вспыхнула после того, как беженцы не смогли поделить последнюю пару зимней обуви, которую им привезли в качестве помощи.

В сети отмечают, что поводов для споров у мигрантов множество: от одежды до сигарет или горячей воды. Все вроде бы есть, но присутствует и большая конкуренция.

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Беженцы благодарны, но иногда хотят большего

Некоторые мигранты так привыкли к гуманитарной помощи, что иногда требуют большего. Об этом рассказал генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста Дмитрий Шевцов.

Все, без исключения, благодарны, но разумеется, аппетиты растут. Когда люди жили в лесу, они были счастливы, были рады, что к ним приехали, просто привезли воду и просто какие-то продукты,

– рассказал Шевцов.

Накануне же мигранты просили поменять обувь, если она им не подошла.

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