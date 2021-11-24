Логистический центр "Брузги" расположен вблизи границы Беларуси и Польши.

Тем временем Эстония укрепила ограждение на границе с Россией колючей проволокой.

Выходцы из Ирака впервые увидели снег

Большинство находящихся здесь нелегалов выходцы из Ирака. На их родине снег выпадал лишь несколько раз за последнее столетие, поэтому снегопад практически все увидели впервые.

Такие зимние осадки, однако, не редкость для Гродненской области, которую 23 ноября уже накрыло белым покрывалом. На кадрах из "Брузгов" видно, что снегом полностью запорошило вещи, которые нелегалы ​​сушили на ограждении. Беженцы надели куртки и капюшоны.

Смотрите видео из лагеря беженцев во время снегопада / Видео Хартия'97:

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Кратко о кризисе на границе Беларуси и Польши: