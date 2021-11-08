Мигранты на границе с Польшей по кусочкам вырезают забор

Ситуация на границе Беларуси и Польши остается крайне напряженной. Мигранты, которые с 8 ноября пытаются прорваться на территорию другого государства, начали разрушать пограничную ограду.

На обнародованных в сети кадрах видно, как отчаянные пытаются прорваться сквозь забор из колючей проволоки.

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Так, двое мужчин пытались крушить ограждение в то время, как польские пограничники распилили им в лицо что-то из баллончиков. Мигранты отходили на несколько минут, но потом снова возвращались к ограждению.

Настроения мигрантов довольно радикальны – вряд ли они покинут границу добровольно. Тем временем польские пограничники пытаются держать оборону, чтобы остановить поток нелегальных мигрантов из Беларуси. На границу уже направили антитеррористические подразделения.

Мигранты на границе с Польшей вырезают забор: смотрите видео

Что этому предшествовало

8 ноября большая колонна мигрантов из Беларуси двинулась к границе с Польшей. Белорусская Госпогранслужба заявила, что люди делают это из-за якобы безразличия польских властей .

. Литва решила перебросить дополнительные силы к границе. Также глава МВД Литвы Агне Билотайте предложила ввести в стране чрезвычайное положение.

По информации главы Службы охраны госграницы Польши, на границе, вероятно, присутствуют от 1 до 5 тысяч нелегальных мигрантов.

На эскалацию на польско-белорусской границе уже отреагировали в НАТО. В Альянсе убеждены, что использование мигрантов режимом Лукашенко является преступлением.

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Заметим, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко с лета 2021 года занимается разжиганием нового миграционного кризиса в ЕС. Европейский Союз обвиняет белорусскую власть в том, что она сознательно принимает мигрантов с Ближнего Востока и Африки в Минск, а затем отправляет их пешком к границе с европейскими странами. Сначала мигрантов направляли к границе Литвы, но теперь поток сместился в сторону Польши.