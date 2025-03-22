"Они играют в "русскую рулетку": Польша обвинила Беларусь и Россию в провокациях на границе

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что имеет данные, подтверждающие причастность Беларуси и России к организации наплыва нелегальных мигрантов на польско-белорусской границе. В то же время он добавил, что правительство страны будет жестко бороться с нелегальной миграцией.

Об этом Дональд Туск заявил во время пресс-конференции, передает корреспондентка 24 Канала.

Смотрите также "Весь мир смотрит на вас": Туск обратился к Украине и США

Как в Польше отреагировали на провокации на границе

Туск рассказал, что получил доказательства причастности Беларуси и России к наплыву нелегальных мигрантов на польско-белорусской границе.

Сегодня я получил сообщение, которое подтверждает по крайней мере организационный и политический патронаж со стороны администрации президента Лукашенко. Мы знаем об участии России. Итак, мы действительно имеем дело с такой государственной машиной контрабанды,

– заявил Туск.

В то же время он отметил, что правительство продолжает модернизировать границу и будет жестко бороться с нелегальной миграцией.

Польша будет бороться с нелегальной миграцией / Фото Софии Назаренко

Как Польша планирует противостоять нелегальной миграции

Сейчас Польша уже потратила 2,7 миллиарда злотых (примерно 567 миллиона евро), а дальнейшие работы по укреплению продолжатся в этом году. Ожидается, что одной из ключевых инициатив является введение электрического барьера, который начнет действовать с июня этого года.

Кроме того, Министерство внутренних дел Польши будет бороться с нелегальным пересечением границы через реки. В этом году Польша планирует создать 1500 должностей для укрепления восточного участка. Всего к защите границы привлекли 17 тысяч военнослужащих.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш отметил, что защита восточной границы НАТО должна быть общим интересом, но не все это понимают.

"Мы строим "Восточный щит", а они предпочитают играть в "русскую рулетку", – отметил Косиняк-Камыш.

В Польше рассказали о планах по укреплению границы / Фото Софии Назаренко

Напомним, что Польша планирует завершить укрепление стены на границе с Беларусью уже этим летом. Однако министр миграции страны Мачей Дущик считает, что стоит также ожидать попытки режима Лукашенко "нагнетать конфликт".