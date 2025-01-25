США могут отправить тысячи военных и технику на границу с Мексикой, – WP

Власти Соединенных Штатов готовятся отправить тысячи дополнительных военнослужащих к американо-мексиканской границе. Кроме этого, туда могут направить бронированные машины Stryker.

По словам четырех американских чиновников, Пентагон спешно разрабатывает варианты операции, которую президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайной ситуацией. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Washington Post.

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Что известно о ситуации на американо-мексиканской границе

В издании говорят, что, в случае одобрения, дополнительные военнослужащие и техника, значительно расширят военное присутствие от Техаса до Калифорнии, где около 2500 американских военных помогают Таможенно-пограничной службе США выявлять и задерживать мигрантов, которые пытаются нелегально въехать в Соединенные Штаты.

Один из чиновников говорит, что некоторые подразделения уже получили сообщение о том, что они, при необходимости, будут привлечены к этой операции.

Отметим, что ранее в СМИ сообщали, что количество отправленных американских военных на границу с Мексикой составит около тысячи. Однако, пока неизвестно, когда именно США удадутся к таким действиям.

Напомним, что Дональд Трамп также подписал указ о закрытии южной границы Соединенных Штатов, то есть границы с Мексикой. В тексте документа сообщается, что этот шаг направлен на защиту граждан США от нелегальной миграции. Отныне въезд иностранцев через эту границу приостановлен.