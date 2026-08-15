Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Что известно о ситуации в Суэте?

На улицах Сеуты развернуты патрули, а возле супермаркетов и административных зданий дежурят солдаты в боевой экипировке. Со стороны Марокко десятки сотрудников служб безопасности контролируют пляж в городе Фнидек, откуда обычно отправляются мигранты.

Правительство Испании уже установило морской барьер и перебросило с материка более 500 дополнительных полицейских. Министерство внутренних дел страны заявило, что подкрепление будет оставаться в анклаве столько, сколько потребует ситуация.

"Мы будем продолжать задействовать любой необходимый персонал, чтобы как можно быстрее восстановить нормальную жизнь и предотвратить повторение событий 30 июля",

– подчеркнул министр внутренних дел Фернандо Гранде-Марласка.

По словам чиновника, в настоящее время в Сеуте остается около пяти тысяч мигрантов. Власти уже рассмотрели более 500 ходатайств о предоставлении убежища, большинство из которых было отклонено.

В свою очередь, в Марокко официально предупредили об уголовном преследовании организаторов и участников запланированного пересечения границы. Местные правоохранители установили новую колючую проволоку на заборах, отделяющих территории Сеуты и Мелильи.

Власти Марокко также заблокировали посадку групп мигрантов на поезда и автобусы в Касабланке, Фесе и Кенитре. Однако очевидцы отмечают, что выходцы из стран Африки к югу от Сахары обходят блокпосты по горным тропам.

Главное, что я хотел бы посоветовать людям, которые пытаются пересечь границу: не делайте этого сейчас, мои братья, вы будете только страдать,

– рассказал 22-летний Дрисс Садик, который ранее плыл пять часов, чтобы добраться до Сеуты.

Подобного мнения придерживается и 17-летний Адил Джамиль, который подтвердил, что массовые штурмы планируются самими людьми из-за скопления людей в Фнидеке.

Те, кто проникнет, не получат никакой выгоды, нас будет становиться все больше и больше, и они не найдут решения для всех,

– отметил парень.

Напомним, в конце июля в испанский анклав Сеута из Марокко прорвались десятки тысяч мигрантов – люди пытались попасть на территорию Испании вплавь и пешком. Испания направила в анклав дополнительные силы полиции и военных, а большинство прибывших впоследствии вернулись в Марокко.

Массовый прорыв вызвал серьезный миграционный кризис и беспокойство в других странах ЕС. 22 государства Евросоюза призвали к скоординированной реакции, а 1 августа ирландское председательство в Раде ЕС созвало заседание кризисного механизма.

Во время попыток попасть в Сеуту погибли десятки людей. По состоянию на 3 августа власти анклава сообщали о 88 погибших, тогда как центральное правительство Испании называло цифру 72, причем большинство людей утонули при попытках переплыть на испанскую территорию.