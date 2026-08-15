Про це пише інформаційне агентство Reuters.

Що відомо про ситуацію у Суеті?

На вулицях Сеути розгорнуто патрулі, а біля супермаркетів та адміністративних будівель чергують солдати у бойовій екіпіровці. З боку Марокко десятки співробітників служб безпеки контролюють пляж у місті Фнідек, звідки зазвичай стартують мігранти.

Уряд Іспанії вже встановив морський бар'єр та перекинув з материка понад 500 додаткових поліцейських. Міністерство внутрішніх справ країни заявило, що підкріплення залишатиметься в анклаві стільки, скільки вимагатиме ситуація.

Ми продовжуватимемо розгортати будь-який необхідний персонал, щоб якомога швидше відновити нормальне життя і запобігти повторенню подій 30 липня,

– наголосив міністр внутрішніх справ Фернандо Гранде-Марласка.

За словами урядовця, наразі в Сеуті залишається близько п'яти тисяч мігрантів. Влада вже розглянула понад 500 заяв про надання притулку, більшість з яких було відхилено.

Своєю чергою, у Марокко офіційно попередили про кримінальне переслідування організаторів та учасників запланованого перетину кордону. Місцеві правоохоронці встановили новий колючий дріт на парканах, що відокремлюють території Сеути та Мелільї.

Влада Марокко також заблокувала посадку груп мігрантів на потяги та автобуси в Касабланці, Фесі та Кенітрі. Проте очевидці зазначають, що вихідці з країн Африки на південь від Сахари обходять блокпости гірськими стежками.

Головне, що я хотів би порадити людям, які намагаються перетнути кордон: не робіть цього зараз, мої брати, ви будете тільки страждати,

– розповів 22-річний Дрісс Садік, який раніше плив п'ять годин, щоб дістатися Сеути.

Схожої думки дотримується і 17-річний Аділ Джаміль, який підтвердив, що масові штурми плануються самими людьми через збори у Фнідеку.

Ті, хто увійде, не отримають жодної вигоди, нас буде ставати все більше і більше, і вони не знайдуть рішення для всіх,

– зазначив хлопець.

Нагадаємо, наприкінці липня до іспанського анклаву Сеута з Марокко прорвалися десятки тисяч мігрантів – люди намагалися потрапити на територію Іспанії вплав і пішки. Іспанія направила до анклаву додаткових поліцейських та військових, а більшість прибулих згодом повернулася до Марокко.

Масовий прорив спричинив серйозну міграційну кризу та занепокоєння в інших країнах ЄС. 22 держави Євросоюзу закликали до скоординованої реакції, а 1 серпня Ірландське головування в Раді ЄС скликало засідання кризового механізму.

Під час спроб потрапити до Сеути загинули десятки людей. Станом на 3 серпня влада анклаву повідомляла про 88 загиблих, тоді як центральний уряд Іспанії називав цифру 72, причому більшість людей потонули під час спроб переплисти до іспанської території.