Михаил Алексеенко был родом из Славянска. Ранее он создал проект реукраинизации Донбасса.

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Что известно о погибшем воине

В начале войны Михаил эвакуировался из Славянска во Львов, и там пошел в терроборону. Позже парень уехал воевать на Восток.

Михаил был выпускником Харьковского национального университета имени Каразина. Известно, что парень создал проект реукраинизации Донбасса.

Михаил Алексеенко погиб в бою. Он был очень проукраинским, защищал права студентов, развивал неформальное образование и активно сотрудничал с общественными инициативами БУР,

– сообщила Юлия Биденко.

Защитника вспоминают как искреннего патриота, активиста многих общественных мероприятий, человека-лидера, честного и порядочного. Оборонять страну он пошел с первых дней полномасштабной войны.

"Был очень громким, на все имел комментарий. Никогда не молчал, казалось, говорил тысячи слов в секунду. Всегда пытался заполнить тишину, будто помолчать мы можем и не рядом, а если уже сидим в одном помещении, то надо наговориться и обзавестись", – рассказала Татьяна Симкович.

Михаил Алексеенко погиб в бою с оккупантами / фото Юлия Биденко, БУР

24 Канал выражает соболезнования всем родным и близким погибшего воина.

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