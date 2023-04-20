Михаил Алексеенко был родом из Славянска. Ранее он создал проект реукраинизации Донбасса.
Важно В Кировоградской области простились с азовцем Хомовским, погибшим в Еленовке
Что известно о погибшем воине
В начале войны Михаил эвакуировался из Славянска во Львов, и там пошел в терроборону. Позже парень уехал воевать на Восток.
Михаил был выпускником Харьковского национального университета имени Каразина. Известно, что парень создал проект реукраинизации Донбасса.
Михаил Алексеенко погиб в бою. Он был очень проукраинским, защищал права студентов, развивал неформальное образование и активно сотрудничал с общественными инициативами БУР,
– сообщила Юлия Биденко.
Защитника вспоминают как искреннего патриота, активиста многих общественных мероприятий, человека-лидера, честного и порядочного. Оборонять страну он пошел с первых дней полномасштабной войны.
"Был очень громким, на все имел комментарий. Никогда не молчал, казалось, говорил тысячи слов в секунду. Всегда пытался заполнить тишину, будто помолчать мы можем и не рядом, а если уже сидим в одном помещении, то надо наговориться и обзавестись", – рассказала Татьяна Симкович.
Михаил Алексеенко погиб в бою с оккупантами / фото Юлия Биденко, БУР
Другие потери Украины
- 18 апреля в селе Дмитровка Кировоградской области, простились с погибшим азовцем Богданом Хомовским, позывной которого Danger. Он погиб во время теракта в Еленовке, где находился в плену.
- В Кременчуге на Полтавщине попрощались с бойцом 1-го отдельного механизированного батальона "Волки Да Винчи" Артемом Березнюком. Он погиб на Донбассе.
- Также, защищая Украину от российских оккупантов, погиб призер чемпионата мира К1 (боев смешанного стиля) Руслан Песковый. Герою был всего 21 год.