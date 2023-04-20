Михайло Алєксєєнко був родом зі Слов’янська. Раніше він створив проєкт реукраїнізації Донбасу.

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Що відомо про загиблого воїна

На початку війни Михайло евакуювався зі Слов'янська до Львова, і там пішов у тероборону. Згодом хлопець поїхав воювати на Схід.

Михайло був випускником Харківського національного університету імені Каразіна. Відомо, що хлопець створив проєкт реукраїнізації Донбасу.

Михайло Алєксєєнко загинув у бою. Він був дуже проукраїнським, захищав права студентів, розвивав неформальну освіту та активно співпрацював із громадськими ініціативами БУР,

– повідомила Юлія Біденко.

Захисника згадують як щирого патріота, активіста багатьох громадських заходів, людину-лідера, чесну та порядну. Обороняти країну він пішов з перших днів повномасштабної війни.

"Був дуже голосним, на все мав коментар. Ніколи не мовчав, здавалося, говорив тисячі слів у секунду. Завжди намагався заповнити тишу, ніби помовчати ми можемо і не поруч, а якщо вже сидимо в одному приміщенні, то треба наговоритися і набутися", – розповіла Тетяна Симкович.

Михайло Алєксєєнко загинув у бою з окупантами / фото Юлія Біденко, БУР

24 Канал висловлює співчуття усім рідним та близьким загиблого воїна.

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