Умер выдающийся конструктор, Герой Украины Михаил Борисюк

На 91-м году жизни, 31 декабря, отошел в вечность Михаил Борисюк – Герой Украины и бывший генеральный конструктор Харьковского конструкторского бюро имени Морозова. Он имел репутацию инноватора и вдохновлял молодых конструкторов и инженеров.

Михаил Борисюк значительную часть своей жизни посвятил укреплению обороноспособности Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Харьковский городской совет.

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Что известно о Михаиле Борисюке

Михаил Демьянович посвятил свою жизнь укреплению оборонного потенциала страны. Благодаря его таланту и труду Харьков стал центром инноваций в танкостроении, а Украина получила международное признание как один из лидеров в этой области.

Борисюк стал пионером в разработке бронетехники по стандартам НАТО, что стало весомым шагом для украинской оборонной промышленности.

Михаил Демьянович всегда поддерживал инициативы, направленные на развитие Харькова, интересовался судьбой молодых инженеров и конструкторов, оказывал им помощь и вдохновлял своим примером. Его искренность, человечность и готовность прийти на помощь останутся в памяти всех, кто его знал и имел честь работать рядом с ним,

– говорится в сообщении горсовета Харькова.

С 2002 по 2011 год Борисюк занимал должность генерального конструктора по созданию бронетехники и артиллерийских систем Украины, сделав значительный вклад в развитие оборонной отрасли.