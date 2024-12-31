Михайло Борисюк значну частину свого життя присвятив зміцненню обороноздатності України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Харківську міську раду.

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Що відомо про Михайла Борисюка

Михайло Дем’янович присвятив своє життя зміцненню оборонного потенціалу країни. Завдяки його таланту та праці Харків став центром інновацій у танкобудуванні, а Україна отримала міжнародне визнання як один із лідерів у цій галузі.

Борисюк став піонером у розробці бронетехніки за стандартами НАТО, що стало вагомим кроком для української оборонної промисловості.

Михайло Дем’янович завжди підтримував ініціативи, спрямовані на розвиток Харкова, цікавився долею молодих інженерів і конструкторів, надавав їм допомогу та надихав своїм прикладом. Його щирість, людяність і готовність прийти на допомогу залишаться в пам’яті всіх, хто його знав і мав честь працювати поруч із ним,

– йдеться в повідомленні міськради Харкова.

З 2002 по 2011 рік Борисюк обіймав посаду генерального конструктора зі створення бронетехніки та артилерійських систем України, зробивши значний внесок у розвиток оборонної галузі.