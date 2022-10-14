Для Михаила Дианова собрали более 20 миллионов: все деньги он отдает на лечение собратьев

Украинцы собрали более 23 миллионов гривен для морского пехотинца Михаила Дианова, освобожденного из российского плена. Защитник решил отдать средства на лечение собратьев.

Дианов поблагодарил украинцев и отметил, что донаты были не только заботой, но и большой ответственностью. Поэтому они должны найти правильное и честное применение.

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Дианов все деньги отдает на лечение собратьев

Как рассказал украинский защитник, с первых дней освобождения он получил чрезвычайную заботу его соотечественников, внимание журналистов и многих желающих помочь. Также Дианов получил колоссальную сумму помощи от простых украинцев – всего 23 миллиона 430 тысяч гривен.

Нет достаточных слов благодарности всем вам. Я планировал потратить их на лечение. Однако Ринат Ахметов и футбольный клуб "Шахтер" решили помочь мне с лечением, с поиском лучших врачей за границей, с подготовкой документов. Это дает мне надежду, что у меня снова будет полноценная правая рука,

– заявил Дианов.

По его словам, теперь у него есть шанс вернуть себе здоровую руку и мечтает, что так же он сможет помочь и другим ребятам. Главная цель защитника – чтобы ампутаций было меньше, а ветеранов со здоровыми конечностями – больше.

"Поэтому я решил направить все собранные средства своим собратьям. Вскоре я расскажу о каждом, кому будет оказана помощь, и буду готовить полный отчет использования ваших денег. Вы стремились помочь мне одному, а, надеюсь, поможете многим защитникам Украины!" – добавил Дианов.

Напомним, что у морского пехотинца Михаила Дианова не хватает нескольких сантиметров кости в руке. Защитнику требуется длительная реабилитация.

По словам сестры военного, кость в руке не срослась. Предварительно известно, что лечение и восстановление будет длиться долго. Поэтому Дианову требуется денежная, моральная, социальная и медицинская помощь.

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