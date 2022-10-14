Для Михаила Дианова собрали более 20 миллионов: все деньги он отдает на лечение собратьев
Источник:Михаил Дианов
Украинцы собрали более 23 миллионов гривен для морского пехотинца Михаила Дианова, освобожденного из российского плена. Защитник решил отдать средства на лечение собратьев.
Дианов поблагодарил украинцев и отметил, что донаты были не только заботой, но и большой ответственностью. Поэтому они должны найти правильное и честное применение.
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Дианов все деньги отдает на лечение собратьев
Как рассказал украинский защитник, с первых дней освобождения он получил чрезвычайную заботу его соотечественников, внимание журналистов и многих желающих помочь. Также Дианов получил колоссальную сумму помощи от простых украинцев – всего 23 миллиона 430 тысяч гривен.
Нет достаточных слов благодарности всем вам. Я планировал потратить их на лечение. Однако Ринат Ахметов и футбольный клуб "Шахтер" решили помочь мне с лечением, с поиском лучших врачей за границей, с подготовкой документов. Это дает мне надежду, что у меня снова будет полноценная правая рука,
– заявил Дианов.
По его словам, теперь у него есть шанс вернуть себе здоровую руку и мечтает, что так же он сможет помочь и другим ребятам. Главная цель защитника – чтобы ампутаций было меньше, а ветеранов со здоровыми конечностями – больше.
"Поэтому я решил направить все собранные средства своим собратьям. Вскоре я расскажу о каждом, кому будет оказана помощь, и буду готовить полный отчет использования ваших денег. Вы стремились помочь мне одному, а, надеюсь, поможете многим защитникам Украины!" – добавил Дианов.
Напомним, что у морского пехотинца Михаила Дианова не хватает нескольких сантиметров кости в руке. Защитнику требуется длительная реабилитация.
По словам сестры военного, кость в руке не срослась. Предварительно известно, что лечение и восстановление будет длиться долго. Поэтому Дианову требуется денежная, моральная, социальная и медицинская помощь.
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