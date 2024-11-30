Зеленский улучшил командование Вооруженных сил Украины: военный обзор от Свитана

Президент Украины Владимир Зеленский назначил генерал-майора Михаила Драпатого командующим Сухопутных войск ВСУ. Это однозначное усиление в руководстве одного из важнейших звеньев ВСУ.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан в ежедневном военном обзоре на 24 Канале рассказал, что Михаил Драпатий – настоящий боевой генерал, который воюет непосредственно уже 10 лет.

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Боевой генерал Драпатий

Свитан отметил, что в 2014 году Драпатий был командиром взвода 72 ОМБр. В мае того года россияне пытались захватить здание МВД в Мариуполе. Они заручились поддержкой пророссийски настроенного населения, которые построили в городе баррикады. Именно через одну из таких и прорвался Драпатий на БМП, а кадры облетели весь мир и стали легендарными.

Боевой путь генерала, который возглавил Сухопутные войска ВСУ. Правильное грамотное решение. Его последние действия по решению Харьковской проблемы в мае показали организаторские способности этого генерала. Сейчас Сухопутные войска, пока авиация не набрала мощь, является основной движущей силой на поле боя, и их командующий многое решает,

- отметил полковник запаса ВСУ.

"Дорога смерти" на Курщине

По словам военного эксперта, СОУ сковали на Курщине около 50 тысяч российских военных. Это было одной из задач. К тому же, наши войска не просто сковывают врагов, а еще и уничтожают их. Дорога на Любимовку – это "дорога смерти" для россиян, которой они боятся двигаться, потому что для них это дорога в один конец.

"Она под постоянным огневым контролем с флангов. Они пытаются перерезать одну из основных линий снабжения нашей северной группировки на этом плацдарме и попадают в "капкан". У нас же там рука набита. СОУ просто ждут, когда к ним в руки придут враги. Россияне же боятся сойти с трассы, потому что знают, что вокруг все заминировано", – отметил летчик-инструктор.