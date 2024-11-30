Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан у щоденному військовому огляді на 24 Каналі розповів, що Михайло Драпатий – справжній бойовий генерал, який воює безпосередньо вже 10 років.

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Бойовий генерал Драпатий

Світан зазначив, що у 2014 році Драпатий був командиром взводу 72 ОМБр. У травні того року росіяни намагались захопити будівлю МВС у Маріуполі. Вони заручились підтримкою проросійськи налаштованого населення, які побудували в місті барикади. Саме через одну з таких і прорвався Драпатий на БМП, а кадри облетіли весь світ і стали легендарними.

Бойовий шлях генерала, який очолив Сухопутні війська ЗСУ. Правильне грамотне рішення. Його останні дії з вирішення Харківської проблеми в травні показали організаторські здібності цього генерала. Зараз Сухопутні війська, поки авіація не набрала міці, є основною рушійною силою на поле бою, і їхній командувач багато чого вирішує,

- зауважив полковник запасу ЗСУ.

"Дорога смерті" на Курщині

За словами військового експерта, СОУ скували на Курщині близько 50 тисяч російських військових. Це було одним із завданням. До того ж, наші війська не просто сковують ворогів, а ще й знищують їх. Дорога з на Любимівку – це "дорога смерті" для росіян, якою вони бояться рухатись, бо для них це дорога в один кінець.

"Вона під постійним вогневим контролем із флангів. Вони намаються перерізати одну з основних ліній постачання нашого північного угруповання на цьому плацдармі та потрапляють у "капкан". У нас же там рука набита. СОУ просто чекають, коли до них у руки прийдуть вороги. Росіяни ж бояться зійти з траси, бо знають, що довкола все заміновано", – наголосив льотчик-інструктор.