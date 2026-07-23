Не только оборона: военный высказал предположение о том, какие приоритеты будут у Драпатого

После смены военного руководства Михаил Драпатый обозначил основные задачи для Вооруженных Сил Украины. Речь идет не только о удержании фронта, но и об активной обороне, перехвате инициативы и продолжении операций в тылу России.

Военнослужащий ВСУ и военный аналитик Александр Мусиенко в эфире 24 Канала пояснил, что среди приоритетов нового главнокомандующего могут быть удары по российскому ВПК, развитие дронов, РЭБ и фронтовой ПВО, а также снижение рисков для украинской пехоты.

Активная оборона и удары по России

Мусиенко отметил, что протесты и кадровые решения относятся к политической составляющей этих событий. Граждане имеют конституционное право мирно выражать свою позицию, а Силы обороны Украины защищают государство, в котором это право сохраняется. В России даже пост, комментарий или лайк в соцсетях могут обернуться штрафом или уголовным преследованием.

Хорошо, что Украина остается свободным, демократическим и независимым государством. Если бы здесь был пророссийский режим или российская оккупация, ни о каких протестах не могло бы быть и речи,

– подчеркнул он.

В заявлении Михаила Драпатого особое внимание привлекла формулировка о "продолжении наступательных операций во всех доменах". Новое командование не собирается ограничиваться удержанием позиций, ведь статическая оборона постепенно истощает подразделения и оставляет инициативу врагу.

Оборона не может быть исключительно статичной. Нужно перехватывать инициативу, когда для этого есть возможности, ресурсы и потенциал,

– подчеркнул Мусиенко.

Еще одним приоритетом останутся операции в российском тылу, которые должны постепенно ослаблять военную машину Кремля. В преддверии осенне-зимнего периода особое значение будут иметь удары по предприятиям военно-промышленного комплекса, где производят дальнобойное вооружение для атак на украинские города и критическую инфраструктуру.

Нужно еще больше ориентироваться на удары по объектам российского ВПК, производящим дальнобойное вооружение, истощать экономику России и бить по ее деньгам,

– пояснил военный аналитик.

Такие операции должны снижать способность России пополнять запасы ракет и дронов, а также заставлять ее тратить больше ресурсов на защиту собственных заводов, складов и других военных объектов.

Технологии должны спасать жизни пехоты

Дальнейшая технологизация войск должна дать украинским подразделениям возможность уничтожать врага на большем расстоянии и реже вступать в контактные бои. Для этого необходимо развивать дроны, роботизированные платформы, системы радиоэлектронной борьбы и фронтовую ПВО, которые будут прикрывать военных от российских беспилотников.

В перспективе часть задач на отдельных участках фронта могут взять на себя беспилотные и наземные роботизированные системы. Полностью отказаться от участия пехоты или штурмовых подразделений пока невозможно, однако новые технологии способны сократить количество опасных операций, которые военным приходится выполнять непосредственно.

Люди все-таки нужны, и люди – самое главное. Поэтому нужно максимально создать условия для защиты пехотинца,

– подчеркнул Мусиенко.

Опыт, боевой путь и подготовка "Драпатого" соответствуют задачам, которые сейчас стоят перед армией. В подразделениях понимают, что реализация новой концепции будет зависеть не только от решений главнокомандующего, но и от слаженной работы всех уровней командования.

Мы все находимся в одной лодке и должны поддерживать новое командование, подставлять плечо. Самое важное – это командная работа и усилия каждого на своем месте,

– сказал военнослужащий ВСУ.

Военные готовы помогать новому руководству воплощать намеченные планы, чтобы изменения не остались лишь на уровне заявлений, а дали подразделениям больше возможностей на поле боя.

Мусиенко объяснил стратегию Драпатого: смотрите видео